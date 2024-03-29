ما متلازمة أوسلر وويبر وريندو؟

قالت الجمعية الألمانية لعلم الوراثة ‫البشرية إن متلازمة "أوسلر وويبر وريندو" Osler–Weber–Rendu syndrome تعني توسع الشعيرات النزيفي ‫الوراثي، وهي عبارة عن اضطراب وراثي يؤدي إلى تشكل غير طبيعي في الأوعية ‫الدموية في الجلد والأغشية المخاطية، وغالبا في بعض الأجهزة مثل الرئتين ‫والكبد والدماغ.

‫وأوضحت الجمعية أن هذه المتلازمة، التي تمت تسميتها على أسماء الأطباء ‫المكتشفين لها "أوسلر وويبر وريندو"، تحدث بسبب تغيرات طرأت على التركيب ‫الجيني، مشيرة إلى أن هذه التغيرات يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة ‫تصل إلى حد الوفاة.

أعراض متلازمة أوسلر وويبر وريندو

‫وتتمثل أعراض متلازمة أوسلر في نزيف الأنف المتكرر وظهور نقاط حمراء على ‫الأصابع والوجه وفقر الدم وتقيؤ الدم ووجود دم في البراز وتجلط الدم ‫واحتباس السوائل في الجسم.

‫ويتم تشخيص متلازمة "أوسلر وويبر وريندو" بواسطة اختبارات الدم وإجراءات ‫التصوير والتشخيص الجيني.

‫وأشارت الجمعية إلى أن متلازمة "أوسلر وويبر وريندو" لا يمكن علاجها ‫سببيا، وإنما يمكن علاج الأعراض بواسطة الأدوية والإجراءات الجراحية.