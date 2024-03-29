كيف تتناول الأقراص المثبطة لحموضة المعدة في رمضان؟

قدمت وزارة الصحة الكويتية عبر صفحتها على منصة "إكس" مجموعة من النصائح للصائمين الذين يتناولون أقراصا مثبطة لحموضة المعدة، وذلك ضمن سلسلة بعنوان "رسالة رمضانية" خلال شهر رمضان.

ونصحت الصيدلانية فاطمة الشطي في مستشفى العدان بالتالي:

إذا كانت الجرعة مرة واحدة يوميا، فإنه يفضل أن تؤخذ وقت الإفطار مع كأس ماء وتمرة، ثم الانتظار لمدة 20 إلى 30 دقيقة، وبعدها تناول وجبة الإفطار.

إذا كانت الجرعة مرتين في اليوم، تؤخذ الجرعة الثانية قبل وجبة السحور بنصف ساعة، وذلك بعد التوقف عن الأكل لمدة ساعة على الأقل قبل تناول الوجبة.

هناك أدوية يمكن أن تؤخذ مع الوجبة أو بعدها دون الحاجة إلى فترة انتظار، ‏ويمكن أخذها بعد استشارة الطبيب المعالج، مثل عقار "ديكسلانسوبرازول" (Dexlansoprazole).