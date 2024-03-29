حمض السيناميك لعلاج الصلع.. ولكن ليس عبر تناول القرفة

كشف فريق من الباحثين في جامعة يوكوهاما الوطنية باليابان في دراسة جديدة عن أن حمض السيناميك (Cinnamic acid) الموجود في القرفة، قد يمثل طريقة واعدة لتعزيز نمو الشعر وعلاج الصلع، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن شراء منتجات القرفة من الأسواق لا يوفر علاجا للصلع.

ووجد الباحثون أن حمض السيناميك يحفز آلية لنمو الشعر.

وزرع الباحثون بصيلات شعر بشرية في المختبر باستخدام نظام زراعة طوروه سابقا. وتسمح بصيلات الشعر هذه باختبار علاجات نمو الشعر بشكل أكثر جدوى مقارنة مع البصيلات الفردية، والتي يمكن أن تختلف بشكل كبير بين الناس.

وخلص الباحثون إلى أنه عند معالجتها بحمض السيناميك، تبين أن البصيلات تنمو بهياكل تشبه عمود الشعر أطول بمقدار 1.25 مرة من البصيلات غير المعالجة.

وقال رئيس فريق الباحثين تاتسو كاغياما إن "اكتشاف حمض السيناميك كمكون له خصائص تعزيز نمو الشعر يحمل وعدا كبيرا لتعزيز فعالية منتجات نمو الشعر".

وأشار كاغياما إلى أن الفهم الجديد لآلية التأثيرات المعززة لنمو الشعر سيوفر رؤى جديدة من خلال علم العناية بالشعر، ويساعد في تسريع البحث عن أدوية جديدة.