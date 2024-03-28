يباع بنحو ألف دولار.. باحثون: أوزمبيك يمكن إنتاجه بكلفة 5 دولارات

أفادت دراسة، من شأنها إثارة تساؤلات حول أسعار الأدوية الأكثر مبيعا لمرض السكري والسمنة، بأنه يمكن إنتاج عقار أوزمبيك بشكل مربح بتكلفة أقل من 5 دولارات شهريا، رغم أن شركة "نوفو نورديسك" توفره بنحو ألف دولار في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء، استنادا لما ذكره باحثون من جامعة ييل ومستشفى كينجز كوليدج في لندن ومنظمة أطباء بلا حدود غير الربحية في مجلة جاما نتوورك أوبن، إنه يمكن تصنيع هذا الدواء مقابل ما بين 89 سنتا و4.73 دولارات ليستخدم لمدة شهر، وهي أرقام تشمل هامش ربح.

في حين أن الثمن المتداول لعقار أوزمبيك في قائمة الأسعار الشهرية في الولايات المتحدة يبلغ 968.52 دولارا.

ورفضت شركة نوفو نورديسك الكشف عن تكاليف إنتاج عقار أوزمبيك وهو عبارة عن حقنة أسبوعية، وعقار ويجوفي، وهو عقار تنتجه لعلاج السمنة.

وقالت الشركة إنها تقوم باستثمارات كبيرة لضمان حصول الجمهور على أدويتها المعروفة على نطاق واسع.