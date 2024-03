مدير الصحة العالمية: 10 مستشفيات فقط تعمل في غزة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن 10 مستشفيات من أصل 36 تعمل بشكل جزئي في غزة والنظام الصحي لا يكاد يصمد.

وطالب بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بغزة، وإلى حماية الطواقم والمرضى والمدنيين.

وحذر غيبريسوس من مغبة انهيار النظام الصحي بقطاع غزة المحاصر.

وقال على منصة إكس: مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36، فإن النظام الصحي في غزة بالكاد يصمد.

ولفت إلى إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، توقف مستشفى الأمل بمدينة خان يونس (جنوب) عن العمل نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي المستمرة على المنشأة وما حولها.

With only 10 out of 36 hospitals partially functioning, the health system in #Gaza is barely surviving.

On 26 March, @PalestineRCS’ Al-Amal Hospital in Khan Younis ceased functioning as a result of sustained hostilities in and around the facility.

