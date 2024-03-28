حالات شائعة تزور أقسام الطوارئ في رمضان

تحدثت وزارة الصحة الكويتية -على موقعها في منصة إكس- عن اثنتين من الحالات الشائعة التي تزور أقسام الطوارئ في شهر رمضان.

ومن أبرز هذه الأمراض وفق الدكتورة منيرة العصفور استشارية طب الطوارئ رئيسة قسم الطوارئ بالمستشفى الأميري:

1- الربو

وذلك لعدم شرب كميات كافية من السوائل خلال فترة الإفطار، مما يؤدي لجفاف الجسم وبالتالي زيادة في أعراض الربو.

وكذلك بسبب عدم استخدام أدوية الربو البخاخات العلاجية أو الوقاية بانتظام، بالإضافة إلى الإفراط في تناول كميات كبيرة من الطعام وعدم تقسيم الوجبات، مما يسبب صعوبة في التنفس.

▫️حالات شائعة بالطوارئ في رمضان. pic.twitter.com/gTugXvTCZJ — وزارة الصحة (@KUWAIT_MOH) March 25, 2024

2- السكري

وذلك بسبب نوبات هبوط أو ارتفاع في معدل السكر بالدم لعدم تناول كميات كافية من الطعام، أو لعدم أخذ الأدوية بالأوقات والجرعات المطلوبة.

ونصحت الدكتورة منيرة المرضى بمراجعة الطبيب المعالج بشكل دوري واستشارته فيما يخص الصيام، لتحديد الأوقات والجرعات المناسبة للعلاج، للحفاظ على انتظام مستوى السكر بالدم.