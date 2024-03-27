‫ما أسباب الغثيان المستمر؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي والتمثيل الغذائي إن الغثيان المستمر يعد من المتاعب الصحية ‫المزعجة للغاية، مشيرة إلى أنه يرجع إلى أسباب عدة عضوية ونفسية.

‫وأوضحت الجمعية أن الأسباب العضوية للغثيان المستمر تكمن في الغالب في ‫أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب الغشاء المخاطي للمعدة وقرحة المعدة ‫ومرض الارتجاع وداء كرون والعمليات الجراحية بالمعدة والأورام.

وتشمل الأسباب العضوية أيضا الصداع النصفي وعدم تحمل/حساسية الطعام ‫والقصور الوظيفي الحاد بالكلى أو الكبد والأمراض الهرمونية والتمثيل ‫الغذائي مثل مرض أديسون ومرض السكري.

‫كما قد يشير الغثيان المستمر إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة بسبب أمراض ‫الجهاز العصبي المركزي مثل إصابات الرأس الشديدة والنزيف الدماغي ‫والأورام.

‫وأضافت الجمعية أن الغثيان المستمر قد يرجع أيضا إلى تناول بعض الأدوية ‫مثل: المضادات الحيوية وأدوية السكري وخافضات ضغط الدم والأدوية المستخدمة لعلاج مرض ‫الشلل الرعاش (باركنسون).

‫ومن ناحية أخرى، قد يكون سبب الغثيان المستمر نفسيا، حيث إنه قد يرجع ‫إلى التوتر النفسي واضطراب القلق والخوف والاكتئاب.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الغثيان لمدة ‫تزيد على 4 أسابيع أو إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل القيء والإسهال ‫والإمساك وآلام البطن الشديدة والانتفاخ وانتفاخ البطن والصداع ‫الشديد.