ما أسباب الغثيان المستمر؟
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن الغثيان المستمر يعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، مشيرة إلى أنه يرجع إلى أسباب عدة عضوية ونفسية.
وأوضحت الجمعية أن الأسباب العضوية للغثيان المستمر تكمن في الغالب في أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب الغشاء المخاطي للمعدة وقرحة المعدة ومرض الارتجاع وداء كرون والعمليات الجراحية بالمعدة والأورام.
وتشمل الأسباب العضوية أيضا الصداع النصفي وعدم تحمل/حساسية الطعام والقصور الوظيفي الحاد بالكلى أو الكبد والأمراض الهرمونية والتمثيل الغذائي مثل مرض أديسون ومرض السكري.
كما قد يشير الغثيان المستمر إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة بسبب أمراض الجهاز العصبي المركزي مثل إصابات الرأس الشديدة والنزيف الدماغي والأورام.
وأضافت الجمعية أن الغثيان المستمر قد يرجع أيضا إلى تناول بعض الأدوية مثل: المضادات الحيوية وأدوية السكري وخافضات ضغط الدم والأدوية المستخدمة لعلاج مرض الشلل الرعاش (باركنسون).
ومن ناحية أخرى، قد يكون سبب الغثيان المستمر نفسيا، حيث إنه قد يرجع إلى التوتر النفسي واضطراب القلق والخوف والاكتئاب.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الغثيان لمدة تزيد على 4 أسابيع أو إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل القيء والإسهال والإمساك وآلام البطن الشديدة والانتفاخ وانتفاخ البطن والصداع الشديد.