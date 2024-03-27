فقدان الوزن المفاجئ قد يشير إلى 7 حالات منها السرطان وفرط الدرقية

كثيرون يحلمون بأن يفقدوا الوزن بدون جهد وبدون أن ينتبهوا، ولكن فقدان الوزن المفاجئ من دون حمية قد يدل على حالات خطيرة، فما هي؟ وما أعراضها؟

ما فقدان الوزن المفاجئ؟

يعرف الانخفاض الملحوظ في وزن الجسم الذي يحدث حتى عندما لا يحاول الشخص إنقاص وزنه؛ بفقدان الوزن غير المبرر أو فقدان الوزن المفاجئ.

لا يحدث فقدان الوزن المفاجئ بسبب النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة أو تغيير نمط الحياة، بل نتيجة حالة مرضية.

ويجب مراجعة الطبيب إذا فقد الشخص أكثر من 5% من وزنه خلال 6 إلى 12 شهرا، بدون بذل أي جهد لإنقاص الوزن. على سبيل المثال، فإن خسارة الوزن بنسبة 5% لدى شخص يبلغ وزنه 72 كيلوغراما هي 3.6 كيلوغرامات.

والتالي 7 حالات مرضية تؤدي إلى فقدان الوزن المفاجئ:

1- فرط نشاط الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية هرمون الثيروكسين الذي يتحكم في عملية التمثيل الغذائي. وفي بعض الأحيان يمكن أن تؤدي اضطرابات المناعة الذاتية أو الالتهابات الفيروسية في الغدة الدرقية إلى فرط نشاطها، وهو ما يؤدي إلى الإفراط في إنتاج هرمون الغدة الدرقية الذي يسمى فرط نشاط الغدة الدرقية، والذي يمكن أن يسبب فقدانا كبيرا في الوزن، وفقا لموقع هيلث شوتس.

ويجب علاج فرط نشاط الدرقية، لأنه في حال عدم علاجه فقد يؤدي إلى تسارع نبضات القلب والرجفان الأذيني وقصور عضلة القلب وهشاشة العظام و"التسمم الدرقي" (Thyrotoxic crisis)، وهي حالة طارئة تؤدي إلى إصابة الشخص بالحمى وتسارع نبضات القلب.

أعراض أخرى لفرط نشاط الغدة الدرقية

تسارع حركة الأمعاء، ولذلك يذهب الشخص كثيرا لبيت الخلاء، وقد يتطور الأمر لحدوث إسهال.

فقدان الشعر.

ارتفاع ضغط الدم.

الغثيان.

القيء.

تضخم الغدة الدرقية.

تسارع نبضات القلب.

زيادة الشهية.

العصبية والهيجان.

القلق.

زيادة التعرق.

تغيرات في الدورة الشهرية لدى النساء.

زيادة الحساسية للجو الساخن، أي أن الشخص لا يطيق الجلوس في الأماكن الدافئة. وهذا على عكس ما يحدث في خمول الغدة الدرقية الذي يصاب فيه الشخص بحساسية للبرد.

صعوبات في النوم.

ارتعاش.

جحوظ العينين.

تطور ثديي لدى الرجال.

هناك نوعان من مرض السكري: النوع الأول، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية ويصيب اليافعين عادة، والنوع الثاني، والذي يظهر عادة في وقت لاحق من الحياة نتيجة لمقاومة الأنسولين.

كلا النوعين من مرض السكري يمكن أن يسبب فقدان الوزن غير المبرر، ولكن مرض السكري من النوع الأول هو الأكثر عرضة للتسبب في ذلك.

أعراض أخرى لمرض السكري

العطش الشديد.

كثرة التبول.

فقدان الشعور بالطاقة وتراجع الحيوية.

زيادة الشهية.

مشاكل البصر التي تكون في البداية مؤقتة، لكنها قد تصبح دائمة إذا لم يتم ضبط الغلوكوز في الدم.

الارتباك وفقدان الوعي.

3- الاكتئاب

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، قد يكون هناك فقدان الشهية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض تناول الطعام وفقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات في أنماط الأكل الناجمة عن الاكتئاب قد تؤدي إلى انخفاض الوزن.

قد يعاني واحد من كل 6 أشخاص من الاكتئاب في مرحلة ما من حياتهم، وهو يؤثر على نوعية حياتهم، ولذلك يجب علاجه.

أعراض أخرى للاكتئاب

الشعور بالحزن.

التهيج والثوران بسبب أمور صغيرة أو تافهة.

الشعور بالإحباط.

فقدان الاهتمام والدافعية للقيام بالأمور التي كانت ماتعة للشخص، كزيارة الأصدقاء أو ممارسة الهوايات.

تراجع الرغبة الجنسية.

اضطرابات النوم التي قد تشمل الأرق أو النوم الكثير.

نوبات من الغضب.

تباطؤ في التفكير وبطء في الكلام والحديث وحركة الجسم.

التعب.

فقدان الطاقة والحيوية، فحتى المهمات الصغيرة كدفع الفواتير تبدو كبيرة وبحاجة لجهد كبير.

الشعور بعدم القيمة وفقدان احترام الذات.

احتقار الذات.

استرجاع ذكريات الماضي وتوجيه اللوم الذاتي.

صعوبة في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات حتى البسيطة منها، كاختيار الملابس التي سترتديها قبل الخروج من المنزل.

نوبات من البكاء من دون سبب واضح.

آلام جسدية تفتقر لسبب طبي واضح، كآلام الظهر والصداع.

التفكير في الموت.

التفكير في الانتحار.

قد يكون فقدان الوزن هو العرض الأول لسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية، أو سرطان الرئة، وسرطان القولون، وسرطان المبيض، وسرطان البنكرياس.

أعراض أخرى لسرطان الدم

شعور الشخص بالتعب بسهولة، وشعوره بالقليل من الطاقة، والضعف.

لون بشرة شاحب.

حمى.

سهولة حدوث الكدمات والنزيف.

بقع حمراء صغيرة في الجلد (تسمى نمشات)، وبقع أرجوانية في الجلد.

آلام العظام أو المفاصل.

تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ أو المعدة.

تضخم الطحال أو الكبد.

عدوى متكررة.

فقدان الوزن غير المبرر.

تعرق ليلي.

ضيق في التنفس.

ألم أو شعور بالامتلاء تحت الضلوع على الجانب الأيسر.

فقدان الشهية أو الشعور بالامتلاء بعد تناول القليل من الطعام.

انتفاخ وانزعاج في البطن.

تورم ونزيف في اللثة.

أعراض أخرى لسرطان القولون

تغير في روتين التبرز لديك، مثل حدوث إمساك أو إسهال.

حدوث تغير في قوام البراز.

وجود دم في البراز.

نزيف في الشرج.

تلبك معوي وانزعاج مستمران، أو تكون غازات.

الشعور بعد الذهاب للحمام بأنه لم يتم تفريغ الأمعاء بشكل كامل من الفضلات.

تعب وإرهاق.

أعراض أخرى لسرطان الرئة

السعال، أو نمط جديد من السعال، إذ كثيرا ما يكون المدخن يسعل بالفعل، ولذلك فإنه يلاحظ نمطا جديدا من السعال.

خروج دم مع السعال.

ألم في الصدر.

انقطاع التنفس.

فقدان الوزن.

ألم في العظام.

صداع.

صفير عند التنفس

بحة في الصوت.

التعب.

فقدان الشهية.

5- مرض أديسون

مرض أديسون هو اضطراب نادر في الغدد الصماء يحدث عندما لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من بعض الهرمونات المهمة. وتقع الغدد الكظرية فوق الكليتين، وهما مسؤولتان عن إنتاج عدد من الهرمونات، بما في ذلك الكورتيزول والألدوستيرون.

غياب هذه الهرمونات في مرض أديسون قد يؤدي إلى فقدان الوزن والإرهاق وأعراض أخرى.

أعراض أخرى لمرض أديسون

تغير لون الجلد إلى اللون البني.

الإرهاق ‫والإعياء.

الخمول.

انخفاض ضغط الدم.

نقص السوائل بالجسم.

6- مرض الذئبة الحمراء

الذئبة الحمراء هي مرض مناعي فيه يقوم جهاز المناعة باستهداف الخلايا السليمة بشكل خاطئ. ويمكن أن يضعف قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية ويخلق مشاكل في الجهاز الهضمي.

غالبا ما يسبب مرض الذئبة فقدان الشهية. ويحدث فقدان الوزن غير المقصود في 15-17% من المرضى الذين يعانون من هذا المرض.

أعراض أخرى لمرض الذئبة الحمراء

ألم المفاصل.

الطفح الجلدي.

التعب.

الإعياء الشديد.

الحمى التي تدوم لأيام أو أسابيع.

7- الفشل الكلوي

يمكن أن يؤدي فقدان الشهية والغثيان لدى مريض الكلى إلى فقدان الوزن، ولكن قد يحدث أيضا تحول في احتباس السوائل لدى الشخص المصاب بمرض الكلى.

أعراض أخرى لمرض الفشل الكلوي

حكة في الجلد أو طفح جلدي.

تشنجات العضلات.

الشعور بالغثيان في المعدة.

عدم الشعور بالجوع أكثر من المعتاد.

تورم في القدمين والكاحلين.

التبول أكثر أو أقل من المعتاد.

بول رغوي أو ذو مظهر فقاعي.

كيفية منع فقدان الوزن غير المبرر

إذا كنت تفقد وزنك دون أن تفعل أي شيء، فراجع الطبيب وأخبره إذا لاحظت أي تغييرات في شهيتك أو وزنك. هذه هي أفضل طريقة لمراقبة وزنك والمشكلة الصحية التي تسبب فقدان الوزن المفاجئ.