مكملات الألياف الغذائية قد تحسن وظائف المخ

من المعروف أن الألياف الغذائية تنطوي على فائدة كبيرة للجهاز الهضمي، كما أنها تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقلل احتمالات الإصابة بالسكري وبعض أنواع السرطان، ولكن دراسة جديدة كشفت أيضا أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على ألياف يمكن أن يساعد في تحسين وظائف المخ لدى كبار السن.

وكشفت الدراسة -التي نشرتها الدورية العلمية "نيتشر كومينكيشين" (Nature Communication) وشملت مجموعة متطوعين -تزيد أعمارهم عن 60 عاما- أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على ألياف يساعد في تحقيق "تحسن ملموس في وظائف الذاكرة".

وقامت الدراسة بتقييم الصلة بين الميكروبيوم داخل الجهاز الهضمي وبين الوظائف الذهنية والبدنية لدى كبار السن. ويقصد بالميكروبيوم البكتيريا التي تعيش داخل جسم الانسان.

وفي إطار التجربة التي أجريت على مدار 12 أسبوعا، تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، حيث تم تغذية المجموعة الأولى بمكملات غذائية تحتوي على ألياف، وإعطاء المجموعة الثانية دواء وهميا، ثم إخضاع أفراد المجموعتين لسلسلة من الاختبارات مع تجارب لقياس كفاءة التعلم.

وكشفت الدراسة أن تناول الأغذية الغنية بالألياف يساعد في تنشيط الكائنات الدقيقة داخل المعدة مما يؤدي إلى تغيرات في فسيولوجية العضلات والسلوك الإدراكي.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث توماس فيديتش من الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب بولاية أنديانا الأميركية قوله إن هذه النتائج "مدهشة"، مضيفا أن الدراسات التي تتناول الصلة بين المخ والقناة الهضمية مازالت جديدة". واستطرد: "نحن ما زلنا في طور البداية فيما يتعلق بهذا الفرع من العلوم".