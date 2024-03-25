قدمت وزارة الصحة القطرية في صفحتها على منصة إكس 4 حلول فعالة لأصحاب الأسنان الحساسة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان.

وتشمل الحلول التالي:

استخدام فرشاة أسنان ناعمة، والتي ستقلل من خدش الأسنان والحفاظ على اللثة.

الانتباه للأكل، إذ إن استهلاك الأطعمة عالية الحموضة سيزيد ذوبان مينا الأسنان وبالتالي التسوس.

استخدام منتجات مدعمة بالفلورايد، مثل معجون الأسنان وغسول الفم. وتضيف أن الاستخدام اليومي لغسول الفم بالفلورايد قد يقلل من حساسية الأسنان.

تجنب الضغط على الأسنان أثناء النوم، وهنا يمكن استخدام الواقي الليلي.

والواقي الليلي هو جهاز يغطي الأسنان، ويتم ارتداؤه قبل النوم ويعمل على حماية الأسنان من تأثيرات الضغط على الفكين أثناء النوم.

وتحتفل دول مجلس التعاون الخليجي بالأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، وذلك في الفترة من 25-31 مارس/آذار الجاري.

وأطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي حملة إعلامية تشمل مجموعة من الإرشادات التوعوية والتثقيفية عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان. تتضمن هذه الإرشادات نصائح حول العناية بالأسنان، والتغذية السليمة للصحة الفموية، وكيفية الوقاية من الأمراض المرتبطة بالفم والأسنان.

وتحدثت النصائح عن أن مصاب السكري قد يصبح معرضا أكثر للإصابة بأمراض اللثة، ومشاكل صحة الفم، وضرورة تقليل تناول السكريات وتنظيف الأسنان بالفرشاة واستخدام خيط الأسنان بانتظام، والزيارة الدورية لطبيب الأسنان لإجراء الفحوصات الروتينية.

وأشارت الإرشادات أيضا إلى أن الأشخاص الذين خضعوا لزراعة الأعضاء قد يكونون عرضة لمشاكل الفم والأسنان بسبب الأدوية التي يتناولونها.