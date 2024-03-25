ما متلازمة إيلرز دانلوس؟
قالت جمعية "إيلرز دانلوس" الألمانية إن متلازمة إيلرز دانلوس (Ehlers-Danlos Syndrome) هي اضطراب وراثي في الأنسجة الضامة، مشيرة إلى أنه تمت تسمية المرض على اسم طبيب الأمراض الجلدية الدانماركي "إدفارد إيلرز" وطبيب الأمراض الجلدية الفرنسي "هنري دانلوس".
وأوضحت الجمعية أن سبب الإصابة بمتلازمة إيلرز دانلوس يكمن في حدوث طفرات في الجينات المسؤولة عن إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى ضعف الأنسجة الضامة، وبالتالي لا تقوم بتدعيم الجلد والعظام والأوعية الدموية وغيرها من الأجهزة.
وأضافت الجمعية أن متلازمة إيلرز دانلوس تشمل مجموعة واسعة من الأعراض مثل فرط مرونة الجلد، وتمدده وفرط حركة المفاصل وتمزق الأوتار والعضلات وانحناء العمود الفقري وجحوظ العينين وميل بياض العين إلى اللون الأزرق ونزيف اللثة والفتق المعدي.
وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها، ومن ثم الخضوع للعلاج وفقا لهذا السبب.