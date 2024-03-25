دراسة مطمئنة.. استخدام الهواتف المحمولة لفترة طويلة غير مرتبط بزيادة خطر سرطان الدماغ

أشارت دراسة جديدة إلى أن استخدام الهواتف المحمولة لفترة طويلة غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

وتابع باحثون من بريطانيا والسويد أكثر من 250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة، منهم الأشخاص الذين استخدموا هواتفهم لفترات طويلة، خلال دراسة استمرت 17 عاما.

وأجرى الباحثون، من إمبيريال كوليج لندن ومعهد كارولينسكا في السويد، استطلاعا للمشاركين حول استخدام الهاتف المحمول، ثم تابعوهم لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بورم سرطاني في وقت لاحق بسبب هذه التكنولوجيا.

ووصفت البروفيسور ميريل توليدانو، من كلية الإمبراطورية، النتائج بأنها مطمئنة، خاصة أن استخدام الهاتف المحمول مختلف هذه الأيام بشكل كبير عن الوقت الذي بدأت فيه الدراسة، إذ إن الهواتف الجديدة تبث ذبذبات كهرومغناطيسية أضعف، كما أن الناس اليوم يقضون القليل من الوقت مع الهاتف بالقرب من رؤوسهم، والأكثر في مكالمات الفيديو، أو استخدام منصات التواصل أو تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديو.

وأضاف البروفيسور بول إليوت "هذه أضخم دراسة دولية طويلة الأمد في العالم من نوعها، لم نجد أي دليل على أن الاستخدام الطويل الأمد أو الكثيف للهاتف المحمول مرتبط بخطر الأورام الدماغية الشائعة".