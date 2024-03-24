‫ما أسباب الوخز والتنميل المستمرين في الذراع؟

قال مركز "الصحة" بألمانيا إن الشعور ‫المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع قد ينذر بالإصابة بواحدة من ‫المشكلات الصحية الخطيرة التالية:

عند الإصابة بسكتة دماغية، لا يمكن في كثير من ‫الأحيان تحريك الذراع و/أو اليد و/أو الساق بشكل صحيح.

حيث يضغط القرص النازح على العصب ويسبب الأعراض.

اعتلال الأعصاب هو مرض يحدث فيه اضطراب توصيل ‫المنبهات. غالبا ما يكون اعتلال الأعصاب نتيجة لمرض آخر مثل مرض السكري المتقدم.

حيث يتعرض العصب المتوسط للانضغاط ‫والتضيق.

يمكن أن يكون الشد العضلي المزمن في منطقة الكتف والرقبة ‫سببا آخر للوخز والتنميل في الذراع. ويمكن أن ينشأ هذا الشد على سبيل ‫المثال بسبب الوضع غير الصحيح في العمل أو بسبب الإجهاد.

يمكن أيضا أن يصاحب الاضطرابات الأيضية شعور ‫بالتنميل والوخز في الذراع. ويمكن أن يكون هذا أيضا علامة على مرض ‫السكري.

واضطراب التمثيل الغذائي -ويعرف أيضا باسم متلازمة التمثيل الغذائي ومتلازمة الأيض- هو مجموعة مخاطر تتعلق بأمراض القلب والجلطات والسكري. ومن يعاني تلك المتلازمة يعاني كذلك 3 على الأقل من المشكلات الخمس التالية: زيادة الدهون في منطقة الخصر والزيادة في مستوى الدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد" وارتفاع ضغط الدم وزيادة مستوى السكر في الدم.

‫وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع والخضوع للعلاج في ‫الوقت المناسب.