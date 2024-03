العلاج الكيميائي الوقائي.. الأميرة كيت أعلنت خضوعها له بعد إصابتها بالسرطان

بدأت كيت ميدلتون أميرة ويلز العلاج الكيميائي الوقائي preventive chemotherapy عندما اكتشف أطباؤها إصابتها بمرض السرطان بعد إجراء عملية جراحية كبرى بالبطن في يناير/كانون ثاني الماضي، فما هو هذا العلاج وما مدى فعاليته؟

العلاج الكيميائي الوقائي -ويعرف أيضا باسم العلاج الكيميائي المساعد adjuvant chemotherapy- هو مجموعة من الأدوية المضادة للسرطان يتم إعطاؤها للتخلص من أي خلايا سرطانية قد تبقى في الجسم بعد علاج السرطان الأولي، والذي عادة ما يكون عبر الاستئصال الجراحي للورم، وفقا لتقرير في صحيفة غارديان.

يهدف العلاج إلى تقليل خطر عودة السرطان الأصلي وانتشاره. يمكن أن يحدث هذا عندما يتم ترك الخلايا السرطانية، التي تكون صغيرة جدا بحيث لا يمكن اكتشافها باستخدام فحوصات واختبارات المستشفى، بعد الجراحة.

ويميل خطر عودة السرطان إلى أن يكون أقل إذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة جدا، قبل أن تتاح له فرصة الانتشار، ولكنه يكون أكبر إذا تم اكتشاف المرض في مرحلة لاحقة، أو انتشر إلى العقد الليمفاوية القريبة.

يقول ريتشارد د. كارفاخال، دكتوراه في الطب، نائب رئيس الأطباء ومدير قسم الأورام الطبية بمعهد نورثويل الصحي للسرطان، في تصريح لموقع فري ويل Verywell "رغم الخضوع لإجراء ناجح مثل الجراحة لإزالة السرطان، قد يوصى بالعلاجات الوقائية أو العلاجات المساعدة لتقليل خطر عودة السرطان.. ويمكن أن تشمل هذه العلاجات العلاج الكيميائي والعلاجات المناعية والعلاج الهرموني وغيرها".

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024