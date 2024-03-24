العلاج الكيميائي الوقائي.. الأميرة كيت أعلنت خضوعها له بعد إصابتها بالسرطان

بدأت كيت ميدلتون أميرة ويلز العلاج الكيميائي الوقائي preventive chemotherapy عندما اكتشف أطباؤها إصابتها بمرض السرطان بعد إجراء عملية جراحية كبرى بالبطن في يناير/كانون ثاني الماضي، فما هو هذا العلاج وما مدى فعاليته؟

ما العلاج الكيميائي الوقائي؟

العلاج الكيميائي الوقائي -ويعرف أيضا باسم العلاج الكيميائي المساعد adjuvant chemotherapy- هو مجموعة من الأدوية المضادة للسرطان يتم إعطاؤها للتخلص من أي خلايا سرطانية قد تبقى في الجسم بعد علاج السرطان الأولي، والذي عادة ما يكون عبر الاستئصال الجراحي للورم، وفقا لتقرير في صحيفة غارديان.

كيف يعمل العلاج الكيميائي الوقائي؟

يهدف العلاج إلى تقليل خطر عودة السرطان الأصلي وانتشاره. يمكن أن يحدث هذا عندما يتم ترك الخلايا السرطانية، التي تكون صغيرة جدا بحيث لا يمكن اكتشافها باستخدام فحوصات واختبارات المستشفى، بعد الجراحة.

ويميل خطر عودة السرطان إلى أن يكون أقل إذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة جدا، قبل أن تتاح له فرصة الانتشار، ولكنه يكون أكبر إذا تم اكتشاف المرض في مرحلة لاحقة، أو انتشر إلى العقد الليمفاوية القريبة.

يقول ريتشارد د. كارفاخال، دكتوراه في الطب، نائب رئيس الأطباء ومدير قسم الأورام الطبية بمعهد نورثويل الصحي للسرطان، في تصريح لموقع فري ويل Verywell "رغم الخضوع لإجراء ناجح مثل الجراحة لإزالة السرطان، قد يوصى بالعلاجات الوقائية أو العلاجات المساعدة لتقليل خطر عودة السرطان.. ويمكن أن تشمل هذه العلاجات العلاج الكيميائي والعلاجات المناعية والعلاج الهرموني وغيرها".

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

مدة العلاج الكيميائي الوقائي

تستهدف معظم أدوية العلاج الكيميائي للسرطان الخلايا سريعة الانقسام. وتستمر الدورة النموذجية للعلاج الكيميائي الوقائي من 3-6 أشهر اعتمادا على نوع ومرحلة السرطان، والتي يتم تحديدها من خلال فحص السرطان الذي تمت إزالته أثناء الجراحة. وفي بعض الأحيان، يتم إعطاء دورات من العلاج الكيميائي المساعد على مدى عدة سنوات.

كم عدد دورات العلاج التي يحصل عليها المرضى؟

يعتمد ذلك على طبيعة الورم الأصلي الذي تم التقاطه بعد الجراحة. وعندما يتم اكتشاف السرطان، أثناء العمليات الجراحية لحالات أخرى، غالبا ما يكون الورم في مرحلة مبكرة عندما يكون العلاج الكيميائي اللاحق أكثر فعالية. ويقول البروفيسور لورانس يونغ، مدير مركز وارويك لأبحاث السرطان جامعة وارويك "من المرجح أن يعني هذا أن دورة واحدة من العلاج الكيميائي ستكون كافية لضمان تدمير أي خلايا سرطانية في حالة وجودها".

ما مدى فعالية العلاج الكيميائي الوقائي؟

العلاج الكيميائي الوقائي فعال بشكل خاص في علاج سرطان الثدي والأمعاء والرئة، ويمكن التوصية به لأشكال أخرى من المرض.

وعلى سبيل المثال، غالبا ما يستخدم العلاج الكيميائي المساعد بعد إجراء جراحة لسرطان المبيض الظهاري، وهو الشكل الأكثر شيوعا لسرطان المبيض، وذلك بسبب خطر عودة المرض. ويقرر الأطباء ما إذا كان العلاج المساعد محتملا لأن يكون له فائدة بناء على نوع السرطان، ومدى تقدم المرض، وخصائص الورم الأخرى.

صدمة كبيرة

وقالت أميرة ويلز -يوم الجمعة- إنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي بعد أن كشفت تحاليل بعد جراحة كبيرة بالبطن في يناير/كانون الثاني عن إصابتها بالسرطان.

ووصفت كيت (42 عاما، وهي زوجة ولي العهد الأمير وليام) اكتشاف السرطان بأنه "صدمة كبيرة".

وأمضت أسبوعين بالمستشفى في يناير/كانون الثاني بعد أن خضعت لما قال مكتبها حينذاك إنها جراحة ناجحة لحالة غير سرطانية، ولكن غير محددة.

وقالت كيت في رسالة مسجلة إن الفحوص اللاحقة كشفت إصابتها بالسرطان، لكنها قالت إنها بصحة جيدة وتزداد قوة.

وأضافت أيضا "نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لبرنامج علاج كيميائي وقائي، وأنا حاليا في المراحل الأولى من هذا العلاج".

وقد بدا الشحوب والإرهاق على وجه كيت، في تسجيل الفيديو الذي تم تصويره الأربعاء الماضي.

وقالت الأميرة "كان هذا بالطبع بمثابة صدمة كبيرة، وأنا ووليام بذلنا كل ما في وسعنا للتعامل مع هذا الأمر بخصوصية من أجل عائلتنا الصغيرة".

وذكر خبراء طبيون أنه من الصعب تحديد المدة التي ستحتاجها كيت لاستكمال العلاج، بدون توفر معلومات أخرى مثل نوع السرطان الذي تم اكتشافه.

وقال آندرو بيجز، استشاري جراحة القولون والمستقيم جامعة برمنجهام "يتم تقديم العلاج الكيميائي الوقائي بعد الجراحة لتقليل خطر عودة السرطان مستقبلا، بينما يشبه إلى حد ما مسح الأرضية بمادة تبييض بعد انسكاب شيء ما عليها، حيث يقتل العلاج الكيميائي أي خلايا شاردة".