ابتكار ذكاء اصطناعي يصمم مضادات حيوية ضد البكتيريا المقاومة

اخترع باحثون في جامعة ماكماستر الكندية وجامعة ستانفورد الأميركية نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي يمكنه تصميم مليارات من جزيئات المضادات الحيوية الجديدة غير المكلفة وسهلة الإنتاج في المختبر.

وأدى الانتشار العالمي للبكتيريا المقاومة للأدوية إلى خلق حاجة ملحة لمضادات حيوية جديدة، ولكن حتى طرق الذكاء الاصطناعي الحديثة محدودة في عزل المركبات الكيميائية الواعدة، خاصة عندما يتعين على الباحثين أيضا إيجاد طرق لتصنيع هذه الأدوية الجديدة الموجهة بالذكاء الاصطناعي واختبارها في العالم.

ونُشرت الدراسة في مجلة "نيتشر ماشين إنتيليجنس" (Nature Machine Intelligence)، وكَتب عنها موقع يوريك ألرت.

وأفاد الباحثون أنهم طوروا نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي يسمى "سينثيمول" (SyntheMol)، والذي يمكنه تصميم مضادات حيوية جديدة لوقف انتشار "الراكدة البومانية" (Acinetobacter baumannii)، والتي حددتها منظمة الصحة العالمية كواحدة من أخطر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في العالم.

ومن الصعب استئصال هذه البكتيريا، ويمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وتصيب الجروح، وكلها يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وعبر الذكاء الاصطناعي وصل الباحثون إلى 6 جزيئات تظهر نشاطا مضادا للجراثيم قويا ضد البكتيريا، وهي أيضا غير سامة للبشر، وبالتالي يمكن أن تكون مضادات حيوية.

وقال الباحث جيمس زو، الأستاذ المشارك في علوم البيانات الطبية الحيوية في جامعة ستانفورد: "لا يصمم سينثيمول جزيئات جديدة مرشحة للأدوية الواعدة فحسب، بل إنه يولد أيضا الوصفة لكيفية صنع كل جزيء جديد. إن توليد مثل هذه الوصفات هو نهج جديد ويغير قواعد اللعبة لأن الكيميائيين لا يعرفون كيفية صنع جزيئات مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي".