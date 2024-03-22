لتقليل الشعور بالعطش.. تجنبوا تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة

دعت وزارة الصحة القطرية في صفحتها على منصة إكس الصائمين في شهر رمضان إلى أهمية اتباع الممارسات الغذائية الصحية ضمن "سلسلة نصائح صحية في رمضان".

والممارسات الغذائية التي دعت إليها الوزارة، البدء بالإفطار بتناول 3 تمرات صغيرة وكوب من الماء واللبن قليل الدسم وقليل الملح، والحرص على شرب كميات كافية من الماء (8-12 كوبا) خلال الفترة ما بين السحور والفطور.

كما دعت الوزارة إلى عدم ترك المواد الغذائية المطبوخة والجاهزة للأكل في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، لتفادي نمو وتكاثر البكتيريا التي قد تسبب تسمما غذائيا.

ونصحت الوزارة بأهمية التأكد من أن المواد الغذائية محفوظة بطريقة سليمة في درجة الحرارة المناسبة على حسب طبيعتها أثناء التسوق، وألا تزيد مدة حفظ الأغذية الجاهزة للأكل والمطبوخة في الثلاجة، لأكثر من 2-3 أيام حسب نوعها.

تعرف على الممارسات الغذائية الصحية، ونصائح توعية أخرى، من خلال سلسلة #نصائح_صحية_في_رمضان Discover essential healthy food and lifestyle tips from our #RamadanHealthyTips videos#رمضان_في_قطر

(10) pic.twitter.com/urJXG7ZVkI — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 20, 2024

وأكدت الوزارة على ضرورة التأكد عند شراء الأطعمة الجاهزة للاستهلاك بأنها مغلفة بشكل جيد وغير معرضة للتلوث، والتأكد عند طلب الأغذية عن طريق خدمات التوصيل بأنها مغلفة جيدا، وأن وسيلة التوصيل مناسبة، ولا تشكل مصدرا لتلوث الطعام.

ودعت الوزارة إلى تجنب تسخين الوجبات الغذائية أكثر من مرة.

وشددت الوزارة على تجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، لتقليل الشعور بالعطش خلال اليوم.

تعرف على الممارسات الغذائية الصحية، ونصائح توعية أخرى، من خلال سلسلة #نصائح_صحية_في_رمضان Discover essential healthy food and lifestyle tips from our #RamadanHealthyTips videos#رمضان_في_قطر

(12) pic.twitter.com/JxPRZ1N1TU — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 22, 2024

كذلك دعت الوزارة إلى الحرص على أن تحتوي وجبة الإفطار على الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية، ودعت لتناول الخضروات أو الفواكه أو المكسرات النيئة وغير المملحة، لوجبة خفيفة صحية بين وجبتي الفطور والسحور.

كما نصحت الوزارة بممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة عن النشاط البدني باليوم 5 أيام في الأسبوع على الأقل.