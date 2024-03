لتقليل الشعور بالعطش.. تجنبوا تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة

دعت وزارة الصحة القطرية في صفحتها على منصة إكس الصائمين في شهر رمضان إلى أهمية اتباع الممارسات الغذائية الصحية ضمن "سلسلة نصائح صحية في رمضان".

والممارسات الغذائية التي دعت إليها الوزارة، البدء بالإفطار بتناول 3 تمرات صغيرة وكوب من الماء واللبن قليل الدسم وقليل الملح، والحرص على شرب كميات كافية من الماء (8-12 كوبا) خلال الفترة ما بين السحور والفطور.

كما دعت الوزارة إلى عدم ترك المواد الغذائية المطبوخة والجاهزة للأكل في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، لتفادي نمو وتكاثر البكتيريا التي قد تسبب تسمما غذائيا.

ونصحت الوزارة بأهمية التأكد من أن المواد الغذائية محفوظة بطريقة سليمة في درجة الحرارة المناسبة على حسب طبيعتها أثناء التسوق، وألا تزيد مدة حفظ الأغذية الجاهزة للأكل والمطبوخة في الثلاجة، لأكثر من 2-3 أيام حسب نوعها.

