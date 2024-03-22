كوريا الجنوبية ستنشر المزيد من الجراحين العسكريين لمواجهة إضراب الأطباء المبتدئين

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك-سو، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستنشر المزيد من الجراحين العسكريين وأطباء الصحة العامة للمساعدة في التعامل مع الإضراب الطويل من قبل الأطباء المبتدئين.

وقال "هان" خلال اجتماع مع المسؤولين المعنيين في المجمع الحكومي في العاصمة سول، إن "الحكومة ستقدم الدعم من خلال نشر 247 طبيًا عسكريًا وعاملا طبيا في مجال الصحة العامة يوم الاثنين المقبل لمعالجة فجوة الرعاية الصحية الناجمة عن الإضراب الجماعي للعاملين في المجال الطبي"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وسيتم نشر ما مجموعه 413 طبيبًا في المستشفيات.

كما حدد "هان" خطط الحكومة لإنشاء مركز في المركز الطبي الوطني في سول لمساعدة العيادات التي توظف أطباء متقاعدين.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية: "ستضمن الحكومة إعداد الإجراءات بدقة لدعم تقديم التعليم الطبي بشكل سلسل دون المساس بجودته تأثرا بزيادة حصص الالتحاق".

وقدم أكثر من 90% من الأطباء المبتدئين في كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 13 ألفًا، استقالات جماعية منذ أكثر من شهر، احتجاجًا على قرار الحكومة بزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب، مما أدى إلى إلغاء عمليات جراحية حرجة وشل النظام الطبي.

وتقول الحكومة إن زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب يهدف لنقص العجز في الأطقم الطبية.

وعلى الرغم من تهديد أكبر تجمع للأطباء بإطلاق إضراب عام، أعلنت الحكومة يوم الأربعاء الماضي أن 82% من المقاعد الإضافية في كليات الطب البالغ عددها 2000 مقعد سيتم تخصيصها لـ 27 جامعة خارج منطقة العاصمة الكبرى.

وسيتم توزيع نسبة 18% المتبقية على 5 كليات طب تقع في إقليم كيوجي المحيط بسول ومدينة إنتشون الساحلية الغربية، مع عدم تخصيص أي من المقاعد الإضافية لكليات الطب داخل العاصمة.