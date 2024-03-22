هناك آلاف المستشفيات حول العالم، والتي تقدم العلاج الطبي والجراحي المتخصص والرعاية التمريضية، ولكن هل تساءلت ما هي أكبر 10 مستشفيات في العالم؟

والمستشفى هو مؤسسة يتم بناؤها وتزويدها بالموظفين وتجهيزها لتشخيص الأمراض وللعلاج الطبي والجراحي للمرضى ولإسكانهم خلال هذه العملية.

تقدم المستشفيات العلاج على مدار الساعة للمرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة، ومشاكل صحية عاجلة، وأمراض نادرة.

والتالي أكبر 10 مستشفيات في العالم مرتبة حسب عدد الأسرة فيها، وفقا لموقع ورلد أطلس:

1- المستشفى الأول التابع لجامعة تشنغتشو، الصين: 7 آلاف سرير

يعد المستشفى الأول التابع لجامعة تشنغتشو حاليا أكبر مستشفى في العالم حيث تبلغ سعته حوالي 7 آلاف سرير.

تم إنشاء المستشفى في 1928 في عاصمة مقاطعة خنان الصينية آنذاك – كايفنغ، وكان مستشفى تابعا لكلية الطب بجامعة خنان. في عام 1958، تم نقل المستشفى إلى العاصمة الحالية لمقاطعة خنان – تشنغتشو، وأعيد تسميتها باسم "المستشفى الأول التابع لكلية الطب في خنان".

وفي عام 1985، تم تغيير اسمه مرة أخرى إلى "المستشفى الأول التابع لجامعة خنان الطبية". وبدعم من الحكومة المركزية، اندمجت جامعة خنان الطبية، وجامعة تشنغتشو، ومعهد تشنغتشو للتكنولوجيا، وأعيدت تسمية المستشفى باسم "المستشفى الأول التابع لجامعة تشنغتشو".

2- مركز غرب الصين الطبي، الصين: 4300 سرير

يعد مركز غرب الصين الطبي التابع لجامعة سيتشوان ثاني أكبر مستشفى في العالم بسعة 4300 سرير. يقع المستشفى في منطقة وسط مدينة تشنغدو على طول ضفاف نهر جين.

تم تأسيس المركز في عام 1914 ، واندمج مع جامعة سيتشوان في عام 2000. يضم المركز حاليا 4 مستشفيات تعليمية تابعة و5 كليات.

3- المركز الوطني للصحة النفسية، الفلبين: 4200 سرير

يعد المركز الوطني للصحة النفسية ثالث أكبر مستشفى في العالم بسعة 4200 سرير. ويتربع على مساحة 470 ألف متر مربع في مدينة ماندالويونغ، الواقعة في منطقة العاصمة الوطنية للفلبين. تم إنشاء المستشفى في 1928.

4- مستشفى لينكو تشانغ جونغ التذكاري، تايوان: 4 آلاف سرير

مستشفى لينكو تشانغ جونغ التذكاري، والذي يشار إليه أيضا باسم مستشفى تشانغ جونغ، هو رابع أكبر مستشفى في العالم بسعة 4 آلاف سرير. وهو أيضا أكبر مستشفى في تايوان ويقع في منطقة غويشان بمدينة تاويوان.

يشكل المستشفى جزءا من شبكة المستشفيات التابعة لمؤسسة تشانغ جونغ الطبية. وتأسس عام 1978.

5- مستشفى مدينة أنقرة بيلكنت، تركيا: 3810 أسرة

يعد مستشفى مدينة أنقرة بيلكنت خامس أكبر مستشفى في العالم بسعة 3810 أسرة. وتم افتتاحه في 2019، ويقع في حي بيلكنت بمنطقة كانكايا في العاصمة التركية أنقرة.

6- المستشفى الوطني بسريلانكا، سريلانكا: 3404 أسرة

تأسس المستشفى الوطني في سريلانكا عام 1864، وهو في الوقت الحاضر المستشفى الأول في البلاد.

يشغل هذا المستشفى مساحة 145 ألف متر مربع في كولومبو، ويضم 21 غرفة عمليات و18 وحدة للعناية المركزة، ويعالج أكثر من مليوني مريض سنويا ويجري 5 آلاف عملية جراحية كبرى وصغرى شهريا.

7- مستشفى كريس هاني باراغواناث، جنوب أفريقيا: 3200 سرير

يتربع هذا المستشفى على مساحة 680 ألف متر مربع في بلدة سويتو جنوب جوهانسبرغ. تقوم إدارة الصحة في مقاطعة غوتنغ بتمويل وإدارة مستشفى كريس هاني باراغواناث.

يعمل المستشفى أيضا كأحد المستشفيات التعليمية التابعة لكلية الطب بجامعة ويتواترسراند.

8- مستشفى قصر العيني، مصر: 3200 سرير

مستشفى القصر العيني هو ثامن أكبر مستشفى في العالم بسعة 3200 سرير. يقع هذا المستشفى البحثي والتعليمي في القاهرة. المستشفى تابع لكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة.

9- المركز الطبي في صربيا، صربيا: 3150 سريرا

يقع هذا المركز الطبي الأكاديمي في مدينة بلغراد، وهو بمثابة المركز الطبي الرئيسي في المدينة وفي صربيا.

10- كلية الطب الحكومية، كوزيكود، الهند: 3025 سريرا

تعد كلية الطب الحكومية في كوزيكود عاشر أكبر مستشفى في العالم بسعة 3025 سريرا. يشار إليها أيضا باسم كلية كاليكوت الطبية، وتقع كلية الطب هذه على بعد حوالي 8 كيلومترات شرق قلب مدينة كوزيكود في ولاية كيرالا الهندية.

تأسس المستشفى عام 1957، وهو حاليا أكبر مستشفى في الهند، ويتربع على مساحة مليون و100 ألف متر مربع.