مريض مصاب بالشلل يلعب الشطرنج بشريحة دماغية من "نيورالينك"

في بث مباشر لشركة نيورالينك الناشئة لصناعة رقائق الدماغ المملوكة لإيلون ماسك، ظهر أول مريض زُرعت له شريحة وهو يستخدم عقله للعب الشطرنج عبر الإنترنت.

ويظهر نولاند آربو، المريض البالغ من العمر 29 عاما والذي أصيب جسده بالشلل بداية من أسفل الكتف بعد تعرضه لحادث أثناء الغوص، وهو يلعب الشطرنج على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، ويحرك المؤشر باستخدام شريحة "نيورالينك" خلال البث أمس الأربعاء.

وتهدف عملية زرع الشريحة إلى تمكين الناس من التحكّم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح عبر أفكارهم فقط.

وأعلن ماسك الشهر الماضي أنه تمت زراعة رقاقة للشركة في دماغ آربو في يناير/كانون الثاني، وبوسعه التحكم في فأرة الحاسوب (الماوس) بواسطة أفكاره.

وذكر آربو في المقطع الذي تم بثه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "كانت الجراحة سهلة للغاية.. سُمح لي بالخروج من المستشفى في اليوم التالي حرفيا، ولا أعاني من أي إعاقات إدراكية".

وقال آربو عن لعبة الفيديو (سيفيلايزيشن 6) "كنت قد فقدت الأمل في لعب تلك اللعبة، لقد منحتموني جميعا (في نيورالينك) القدرة على فعل ذلك مجددا، ولعبت ثماني ساعات متواصلة".

لكنه أردف قائلا إن تجربة هذه التكنولوجيا الجديدة "ليست مثالية"، وإنهم واجهوا "بعض المشكلات".

وأضاف "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن فعله، لكنها غيّرت حياتي بالفعل".

وقال كيب لودفيج مدير برنامج الهندسة العصبية السابق في معاهد الصحة الوطنية الأميركية "لا يزال الأمر في أيامه الأولى بعد زرع (الشريحة)، وأمام الجانبين، نيورالينك والمريض، الكثير من التعلّم لزيادة المعلومات حول التحكم الذي يمكن تحقيقه لأقصى حد".