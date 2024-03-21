ما متلازمة هيرفوردت؟
قال مركز "الصحة" بألمانيا إن متلازمة "هيرفوردت" (Heerfordt syndrome) هي التهاب مزمن يصيب الغدة النكفية والغدة الدمعية.
وأضاف المركز أن متلازمة هيرفوردت يمكن أن تشمل أيضا القزحية، مشيرا إلى أنها تحدث بشكل خاص ارتباطا بمرض "الساركويد"، وهو مرض مناعي مجهول السبب يظهر على هيئة مجموعات غير طبيعية من الخلايا الحبيبية، والتي يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب في أعضاء عدة، لا سيما الرئتين والعقد اللمفاوية المرتبطة بها، لكن من المحتمل أن يصاب بها أي عضو آخر كذلك.
وأوضح المركز أن أسباب الإصابة بمتلازمة هيرفوردت -المسماة على اسم طبيب العيون الدانماركي "كريستيان هيرفوردت"- تكمن في الفيروسات والبكتيريا وأمراض المناعة الذاتية، بينما تتمثل عوامل الخطورة في ضعف إفراز اللعاب ونقص المناعة والعلاج الإشعاعي.
أعراض متلازمة هيرفوردت
وتتمثل أعراض متلازمة هيرفوردت في:
- تورم الغدة النكافية.
- التهاب القزحية.
- شلل العصب الوجهي.
- انغلاق الفك.
- الألم عند المضغ.
- إفرازات مائية أو قيحية في تجويف الفم.
- الحمى.
- الإعياء.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية، إلى جانب مسكنات الألم وخافضات الحرارة. وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الجراحة لإزالة الغدة النكافية.
ويمكن الوقاية من متلازمة هيرفوردت من خلال التطعيم الفعال ضد النكاف عند الرضع والنظافة الجيدة للأسنان والفم، وشرب كمية كافية من السوائل.