كيف يعتني من يستخدم التقويم بأسنانه في رمضان؟

أكد اختصاصي تقويم الأسنان والفكين الدكتور الأردني مهند البحيصي أن تنظيف الأسنان خلال المعالجة التقويمية يعد أمرا مهما في شهر رمضان المبارك.

ونصح البحيصي -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- مستخدمي التقويم بضرورة تنظيف أسنانهم بفرشاة التقويم الخاصة، وذلك مرتين يوميا بعد الإفطار والسحور، مع التركيز على فترة ما بعد السحور، بالإضافة لاستخدام خيط الأسنان مرة في اليوم على الأقل، للتخلص من بقايا الأطعمة العالقة بين الأسنان تحت أسلاك التقويم وبين الحاصرات.

وعن استخدام غسول الفم، أوضح أنه يفضل استخدام الغسول المحتوي على الفلورايد مرة يوميا، وعدم استخدامه مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، بالإضافة إلى المضمضة به لمدة 30 ثانية، مع الامتناع عن الطعام والشراب لمدة 30 دقيقة بعد استخدام الغسول، كما لا ينصح بشطف الفم بالماء بعد استخدام الغسول مباشرة.

وأشار إلى أنه يجب ألا تقل فترة تنظيف الأسنان بفرشاة التقويم الخاصة عن دقيقتين، يتم فيها تنظيف جميع أسطح تقويم الأسنان والحاصرات.

أما بخصوص مرضى التقويم الشفاف، فأشار الدكتور البحيصي إلى أهمية تنظيف الأسنان جيدا قبل ارتداء القوالب، والاهتمام بتنظيفها جيدا عن طريق الماء الفاتر أو البارد والصابون، واستخدام فرشاة ناعمة، مع نقع القوالب بمواد خاصة لمدة 20 دقيقة يوميا.

وبالنسبة للأطعمة التي لا ينصح بتناولها مستخدمي التقويم، فحذر الدكتور البحيصي من تناول الأطعمة التي تلتصق بالأسنان خلال شهر رمضان، مثل قمر الدين والحلوى والتوفي، بالإضافة إلى الأطعمة الصلبة مثل بعض أنواع المكسرات، والتي من الممكن أن تؤدي لسقوط أجزاء من التقويم، والتأثير على المعالجة التقويمية.

ونصح بشرب كميات مناسبة من الماء خلال الفترة من الإفطار حتى السحور، لما في ذلك من فوائد لصحة الفم والأسنان. كما أكد ضرورة التقليل من السكريات.