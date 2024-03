في اليوم العالمي لصحة الفم 2024.. إليك أفضل النصائح للعناية بالأسنان

يصادف اليوم 20 مارس/آذار اليوم العالمي لصحة الفم، والذي يحمل شعار "فم سعيد يعني جسما سعيدا" (A happy mouth is a happy body).

ويهدف الاحتفال للتوعية والعمل على مواجهة الأمراض الفموية والتي تؤثر على حياة الأفراد كما تؤثر على النظام الصحي واقتصاد البلدان.

والاحتفال بهذا اليوم فرصة ذهبية للتوعية بصحة الفم. ومعظم مشاكل الأسنان من الممكن منع حدوثها وعلاجها إن حدثت، بمساعدة الطبيب.

ومعظم العوامل التي تؤدي إلى مشاكل الفم هي مشاكل من الممكن السيطرة عليها وحلها. وتشمل هذه العوامل تناول كميات كبيرة من السكريات والتدخين والخمر وإهمال نظافة الفم.

It's #WorldOralHealthDay.

Edentulism or tooth loss is one of the major #OralHealth diseases in the Western Pacific.

2019 data shows that millions of people at the age of 20 suffer from tooth loss and 1 of 5 adults above 60 suffer from complete tooth loss. pic.twitter.com/RhLTsqObWR

— World Health Organization (WHO) Western Pacific (@WHOWPRO) March 19, 2024