تأثير الشتاء على صحتنا النفسية يستمر حتى الربيع.. كيف تواجهه؟
يشعر بعض الأشخاص بالتعب والخمول واعتلال المزاج مع حلول فصل الربيع. فما سبب ذلك وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، قالت الدكتورة الألمانية كريستا روت زاكنهايم إن تعب الربيع يندرج ضمن الاضطرابات العاطفية الموسمية، موضحة أن قلة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء يجعل المخ يفرز المزيد من هرمون "الميلاتونين"، الذي يضبط الجسم على وضعية النوم والراحة والاسترخاء، وهذا يؤثر على الدماغ ويستمر التأثير حتى دخول فصل الربيع.
وأوضحت مختصة الطب النفسي والعلاج النفسي أن النتيجة المترتبة على ذلك تتمثل في الشعور بالتعب والإرهاق والخمول والكسل واعتلال المزاج والتقلبات المزاجية وفقدان الدوافع.
نظام غذائي صحي
ولمواجهة تعب الربيع، أوصت زاكنهايم باتباع نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة مع الابتعاد عن الأغذية المصنعة والوجبات السريعة والسكر الأبيض.
ومن المهم أيضا التعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين "دي".
ومن المفيد أيضا ممارسة الرياضة، لا سيما في الهواء الطلق؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية من ناحية وتحسين الحالة النفسية والمزاجية من ناحية أخرى.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة التعب والخمول واعتلال المزاج والكآبة، فينبغي حينئذ استشارة طبيب نفسي؛ حيث يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب حقيقي، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل اليأس وفقدان الثقة بالنفس وفقدان الشعور بقيمة الذات والتفكير في إيذاء النفس.