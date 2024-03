الصحة العالمية توثق 410 اعتداءات ضد مرافق صحية بغزة منذ 7 أكتوبر

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إنها وثقت 410 اعتداءات على مرافق صحية بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت في تقرير إنفوغرافيك نشرته على منصة إكس أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وثّقت منظمة الصحة العالمية 410 اعتداءات على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، بدون أن تصرّح بأن تلك الاعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المنظمة أن الهجمات الموثقة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى 12 مارس/آذار أسفرت عن استشهاد 685 شخصا وإصابة 902 آخرين وإلحاق أضرار بـ99 منشأة، منها 30 مستشفى، وتضرر 104 سيارات إسعاف، تحطم منها 54.

وأشارت إلى أن 38% من الهجمات وقع في مدينة غزة شمال القطاع، و23% بمحافظة شمال غزة، وأكثر 28% في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية ليست هدفا، داعية إلى احترام القانون الدولي والحماية الفعالة للمدنيين والمرافق الصحية.

Since 7 October, WHO has documented 410 attacks on health care in the #Gaza Strip.

Attacks have resulted in 685 fatalities, 902 injuries, damage to 99 facilities and affected 104 ambulances.

Two-fifths (38%) of attacks were in Gaza City, a quarter (23%) in North Gaza, and over… pic.twitter.com/ZIYBy6tMX2

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) March 20, 2024