‫ما هي متلازمة إيغل؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء الأنف والأذن ‫والحنجرة بألمانيا إن متلازمة إيغل (Eagle syndrome) حالة نادرة تحدث ‫بسبب زيادة طول الزائدة الإبرية (styloid process) الواقعة تحت الأذن مباشرة، أو بسبب نمو ‫العظام في الرباط الإبري اللامي (Ligamentum stylohyoideum) وهو رباط يتصل بالزائدة الإبرية.

‫وتمت تسمية المتلازمة على اسم طبيب الأنف والأذن والحنجرة ‫الأميركي "وات ويمز إيغل" كونه أول من وصفها، كما تعرف باسم متلازمة ‫"الإبري اللامي".

أعراض متلازمة إيغل

ألم مفاجئ وحاد ‫في الفك السفلي والمفصل الصدغي الفكي والجزء الخلفي من الحلق وقاعدة ‫اللسان، ويحدث عند البلع أو تحريك الفك أو تغيير اتجاه الرقبة.

ألم الرقبة

الصداع

الدوار

طنين الأذن

صعوبات ‫البلع

الشعور بألم عند البلع

الشعور بوجود جسم غريب في الحلق

‫وأشارت الرابطة إلى أنه يتم علاج متلازمة إيغل بواسطة مسكنات الألم ‫والأدوية المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى تطبيق السخونة على المنطقة. وفي ‫الحالات الشديدة، يتم اللجوء إلى الجراحة.