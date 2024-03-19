علماء صينيون يطورون علاجا لإصابات العظام باستخدام السيراميك

طور باحثون صينيون علاجا لإصابات الأوتار والعظام، يتكون من هيكل "سقالة" متعدد الخلايا من السيراميك الحيوي غير العضوي.

ودمج الخبراء بمعهد شانغهاي للسيراميك، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم؛ جزيئات سيليكات المنغنيز النانوية مع الخلايا المرتبطة بالأوتار والعظام، لبناء هيكل متعدد الخلايا يمتلك القدرة على تجديد الأوتار والعظام.

وأظهرت النتائج أن الهيكل الذي تم تطويره ودمجه حقق تجديدا متكاملا للأنسجة، واستعاد الوظائف الحركية في مجموعة متنوعة من التجارب الحيوانية، التي تمثل الإصابة بالكفة المدورة.

والكفة المدورة هي مجموعة من العضلات والأوتار التي تحافظ على عظم الذراع العلوي (عظم العضد) في تجويف الكتف. وقد تصاب أنسجة الكفة المدورة بالمرض بسبب الإفراط في الاستخدام أو الإصابة.

وأوضح "وو تشنغ تيه"، الباحث في المعهد وقائد الفريق العلمي، أن الدراسة توفر مفهوما جديدا لتحقيق التجديد المتكامل للأوتار والعظام والأنسجة الأخرى.

ويأمل الباحثون بتطوير المزيد من العلاجات مستقبلا التي ستساعد في علاج هذه الإصابات.