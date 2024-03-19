دراسات أميركية: لا دليل على تعرض مصابين بمتلازمة هافانا لإصابات في الدماغ

قالت دراسات نشرت في دورية طبية -أمس الاثنين- إن فريق أبحاث تابعا للحكومة الأميركية لم يعثر على أي دليل مادي ملموس على تعرض مجموعة من الموظفين الاتحاديين -الذين يعانون من أعراض مرض "متلازمة هافانا" الذي ظهر عام 2016- لإصابات في الدماغ.

وخلص الباحثون بمعاهد الصحة الوطنية الأميركية أيضا إلى عدم وجود اختلافات في معظم الإجراءات السريرية بين مجموعة مكونة من 86 موظفا وأفراد أسرهم البالغين الذين اشتكوا من حالات صحية غير معتادة، وبين مجموعة من المتطوعين الأصحاء الذين لديهم مهام عمل مماثلة.

وتشمل أعراض المرض الغامض -الذي أبلغ عنه لأول مرة مسؤولو السفارة الأميركية بالعاصمة الكوبية ثم أصاب دبلوماسيين وجواسيس وغيرهم من الموظفين الأميركيين حول العالم- سماع ضجيج والإحساس بضغط في الرأس يليه الإصابة بالصداع والصداع النصفي والدوار والنسيان.

وقال الطبيب لايتون تشان، القائم بأعمال كبير العلماء بالمركز السريري في معاهد الصحة الوطنية والمؤلف الرئيسي للدراسة -في مكالمة هاتفية- لمناقشة النتائج المنشورة بدورية جاما "هؤلاء الأفراد لديهم أعراض حقيقية ومؤلمة وعلاجها صعب للغاية".

وخضع المشاركون في الدراسة -بما في ذلك الذين كانوا مقيمين في كوبا والصين وفيينا والولايات المتحدة- لمجموعة من الاختبارات السريرية والسمعية والبصرية والنفسية العصبية واختبارات خاصة بالتوازن إضافة إلى اختبارات الدم. كما أجريت لهم أنواع مختلفة من فحوص بأشعة الرنين المغناطيسي التي تهدف إلى فحص حجم الدماغ وبنيته وكفاءته.

وقال المحامي المقيم في واشنطن مارك زيد (ممثل المصابين بأعراض متلازمة هافانا) إن النتائج التي توصلت إلى عدم وجود اختلافات كبيرة من الناحية الطبية بين المجموعتين بعد مرور الوقت "لا يمكنها تقويض النظرية القائلة إن خصما خارجيا يضر بالأفراد الأميركيين وعائلاتهم بشكل من أشكال الطاقة الموجهة".

وقال متحدث باسم معاهد الصحة الوطنية إن الدراسات سعت إلى تحديد الاختلافات الهيكلية أو البيولوجية في الدماغ، ولم تسع إلى تحديد ما إذا كانت بعض الظواهر الخارجية هي السبب في الأعراض، كما أنها لم تستطع استبعاد ذلك.

وأضاف المتحدث "نتفهم أن بعض المرضى قد يشعرون بخيبة أمل لعدم تمكن الباحثين من تحديد مسببات واضحة للإصابة".