الكرش تعزز العمليات الالتهابية في الجسم
حذر البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه من خطورة دهون البطن على الصحة، إذ إنها تعزز العمليات الالتهابية في الجسم من ناحية وترفع خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية من ناحية أخرى.
وأوضح الأستاذ بالجامعة الرياضية الألمانية في كولونيا أن هذه المخاطر الصحية الجسيمة ترتفع بدءا من محيط خصر يبلغ 102 سم للرجال و88 سم للنساء. ويمكن قياس محيط الخصر بواسطة شريط قياس، والذي يتم وضعه في المنطقة الواقعة بين الضلوع وعظام الحوض.
وشدد البروفيسور الألماني على ضرورة اتخاذ تدابير لمواجهة دهون البطن عند الاقتراب من هذه القيم، إذ ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة مع الإقلال من الدهون والسكريات ومنتجات الدقيق الأبيض، والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة.
ومن الضروري أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة، مع مراعاة الجمع بين تمارين تقوية العضلات مثل رفع الأثقال ورياضات قوة التحمل مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.