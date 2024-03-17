هذه الأطعمة تؤثر بالسلب على امتصاص هرمون الثيروكسين
17/3/2024
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن بعض الأطعمة تؤثر بالسلب على امتصاص هرمون الثيروكسين، الذي يتم استخدامه لعلاج القصور الوظيفي للغدة الدرقية.
وأوضحت الجمعية أن هذه الأطعمة تشمل الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز الحبوب الكاملة والموسلي، وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل الحليب ومنتجات الألبان)، وفول الصويا ومنتجات الصويا (مثل التوفو)، بالإضافة إلى الجوز والقهوة.
وأضافت الجمعية أن هذا الأمر لا يعني ضرورة الاستغناء التام عن هذه الأطعمة، وإنما ينبغي وجود فجوة زمنية بين تناولها وتناول هرمون الثيروكسين، حيث ينصح الأطباء بتناول أقراص هرمون الثيروكسين قبل الإفطار بـ30 إلى 60 دقيقة على الأقل، مع مراعاة تناول الأقراص مع الماء فقط وليس مع مشروبات أخرى.
المصدر : الألمانية