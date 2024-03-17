‫هذه الأطعمة تؤثر بالسلب على امتصاص هرمون الثيروكسين

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن بعض ‫الأطعمة تؤثر بالسلب على امتصاص هرمون الثيروكسين، الذي يتم استخدامه ‫لعلاج القصور الوظيفي للغدة الدرقية.

‫وأوضحت الجمعية أن هذه الأطعمة تشمل الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز ‫الحبوب الكاملة والموسلي، وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل ‫الحليب ومنتجات الألبان)، وفول الصويا ومنتجات الصويا (مثل التوفو)، ‫بالإضافة إلى الجوز والقهوة.

‫وأضافت الجمعية أن هذا الأمر لا يعني ضرورة الاستغناء التام عن هذه ‫الأطعمة، وإنما ينبغي وجود فجوة زمنية بين تناولها وتناول هرمون ‫الثيروكسين، حيث ينصح الأطباء بتناول أقراص هرمون الثيروكسين قبل ‫الإفطار بـ30 إلى 60 دقيقة على الأقل، مع مراعاة تناول الأقراص مع الماء فقط وليس مع مشروبات أخرى.