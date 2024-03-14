ما أعراض سرطان المبيض؟
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14/3/2024
قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن سرطان المبيض هو ورم خبيث يصيب المبيضين، اللذين يقعان على يسار ويمين الرحم.
وأضاف المركز أنه في حوالي 50% من الحالات يؤثر السرطان على كلا المبيضين، موضحا أن أسباب الإصابة به تكمن في العامل الوراثي والتقدم في العمر (بعد انقطاع الطمث).
وتتمثل أعراض الإصابة بسرطان المبيض في النزيف في غير مواعيد الدورة الشهرية والنزيف بعد انقطاع الطمث وألم أسفل البطن، بالإضافة إلى التعرق الليلي والرغبة الملحة في التبول وفقدان الوزن والضعف والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة لإزالة المبيضين، بالإضافة إلى جانب العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.
المصدر : الألمانية