هل المحليات الطبيعية مثل عسل النحل أفضل لك فعلا؟

يعدّ تناول كثير من السكر أمرا سيئا للصحة، وفي المقابل هناك مخاوف صحية بشأن استخدام المحليات الصناعية؛ مثل: الأسبارتام، لكننا جميعا نريد شيئا حلوا في بعض الأحيان، وغالبا ما يتم وصف العسل وشراب القيقب على أنها خيارات طبيعية أفضل لك، فهل تقدم لنفسك معروفا بالفعل إذا استبدلت السكر بأحد هذه الأطعمة؟

قالت الكاتبة راشيل ميلتزر وارن، في التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن العسل وشراب القيقب هي مجرد سكر في شكل سائل، حسب ويسلي مكوورتر، مدير طب نمط الحياة في شركة سوفيدا للرعاية الصحية في هيوستن.

وفي الواقع، يحتوي العسل وشراب القيقب على سعرات حرارية أكثر بقليل من السكر؛ حيث تحتوي ملعقة صغيرة منه على 16 سعرة حرارية و4 غرامات من السكريات، وتوصي جمعية القلب الأميركية بعدم حصول النساء على أكثر من 25 غراما من السكريات المضافة يوميا، والرجال بما لا يزيد عن 36 غراما.

وأفادت الكاتبة أن العسل وشراب القيقب يحتويان على مواد مغذية، بينما لا يحتوي السكر الأبيض على أي مواد غذائية تقريبا، وهذا يمنحهما ميزة طفيفة، ولكن عليك أن لا تستهلك أكثر مما هو مرغوب فيه للحصول على أي تغذية حقيقية منهما، وقد تكون الميزة الحقيقية هي النكهة التي تجلبها بعض هذه المحليات إلى المائدة، وفي بعض الحالات، يعني ذلك أنه يمكنك استخدام كمية أقل لإضفاء نكهة على طعامك.

واستعرضت الكاتبة بعض المعلومات عن العسل وشراب القيقب:

العسل

يحتوي العسل على 21 سعرة حرارية، و5 غرامات سكر لكل ملعقة صغيرة. وذكرت الكاتبة أن العسل يحتوي على مضادات الأكسدة، إلا أن كمية وأنواع تلك المركبات تختلف باختلاف نوع العسل.

ووفق الكاتبة؛ فقد نسمع أن تناول العسل المحلي يمكن أن يساعد في تخفيف الحساسية الموسمية، ولكن لا يوجد دليل على ذلك، كما يقول ستيفن كيمورا، أخصائي الحساسية بولاية فلوريدا، مشيرا إلى أن أنواع حبوب اللقاح التي يميل الأشخاص إلى الإصابة بالحساسية منها ليست هي حبوب اللقاح نفسها التي تنتهي في العسل، وأن القليل من العسل قد يهدئك عندما تشعر بالتوعك، ويهدئ السعال، وأعراض الجهاز التنفسي العلوي الأخرى.

أفضل الاستخدامات: نكهات الفاكهة أو الأزهار بالعسل تكمل المخبوزات، وهو أحلى من السكر، لذا استخدم كمية أقل منه: حوالي نصف إلى ثلثي كوب لكل كوب سكر.

شراب القيقب

يحتوي شراب القيقب على 17 سعرة حرارية، و4 غرامات سكريات لكل ملعقة صغيرة. وأشارت الكاتبة إلى أن شراب القيقب -كذلك- يحتوي على مركبات مقاومة للأمراض. وفي دراسة كندية، حلّل الباحثون شراب القيقب ووجدوا أنه يحتوي على 23 مضادا للأكسدة، ويعتقدون أن هناك أكثر من تلك التي تمكنوا من تحديدها، ولكن يجب التأكد من استخدام شراب القيقب النقي.

أفضل الاستخدامات: اخفقه مع الخردل لاستخدامه صلصة مع السلمون، أو أضف زيت الزيتون وخل التفاح لتحويل خليط القيقب/الخردل إلى صلصة سلطة لذيذة.

ماذا عن ستيفيا؟

ونبّهت الكاتبة إلى أن بعض الناس يرون أن مادة التحلية الخالية من السعرات الحرارية ستيفيا "طبيعية" لأنها تأتي من نبات، ولكن تُستخلص المادة -التي تسمى جليكوسيدات ستيفيول- من أوراق النبات وتُنقّى، ويمكن أن يتم ذلك باستخدام الماء أو الكحول، ولكن في بعض الأحيان تُعدّل المستخلصات باستخدام الإنزيمات، مما يجعل ستيفيا منتجا عالي المعالجة.