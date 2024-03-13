دراسة لبنانية: ملعقة من خل التفاح تؤدي لفقدان 8 كيلوغرامات من الوزن

توصلت دراسة حديثة إلى أن خل التفاح يمكن أن يساعد في فقدان الوزن لدى الشباب. ووصل انخفاض الوزن إلى 8 كيلوغرامات.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة الروح القدس بالكسليك في لبنان، ونشرت في مجلة بي إم جي للتغذية والوقاية والصحة، وكتبت عنها نيوزويك.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا كمية صغيرة من خل التفاح يوميا لمدة 12 أسبوعا فقدوا وزنا أكبر من أولئك الذين تناولوا دواء وهميا.

كما لاحظ الباحثون أن الذين شربوا خل التفاح كان لديهم أيضا مستويات أقل من الغلوكوز في الدم والدهون الثلاثية و"الكوليسترول السيئ"، المعروف أيضا باسم كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة "إل دي إل" (LDL).

ومن المعروف أن المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار "إل دي إل" -الدهون الموجودة في الدم- تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

زيادة الوزن

وشملت الدراسة 120 مشاركا لبنانيا، يبلغ متوسط أعمارهم 17 عاما ويتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 27 و34 عاما، مما يضعهم في فئة زيادة الوزن.

بالنسبة لمعظم البالغين، يتراوح مؤشر كتلة الجسم المثالي بين 18.5 و24.9.

وتم تقسيم المشاركين عشوائيا إلى أربع مجموعات. طلب من ثلاث مجموعات شرب خل التفاح أول شيء في الصباح قبل تناول الطعام لمدة 12 أسبوعا. وشربت المجموعة الأولى 5 مل (ملعقة شاي) يوميا، والمجموعة الثانية 10 مل، والمجموعة الثالثة 15 مل (ملعقة طعام).

تم إعطاء المشاركين في المجموعة الرابعة علاجا وهميا سائلا بدلا من ذلك.

تم اختيار توقيت الجرعة اليومية من الخل بشكل مقصود لتقليل التأثير المحتمل للأطعمة والمشروبات الأخرى.

أراد الباحثون أيضا استكشاف ما إذا كان خل التفاح يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وزيادة الشبع، أي الشعور بالامتلاء. احتفظ المشاركون أيضا بمذكرات الطعام والأنشطة، والتي كانت متماثلة إلى حد كبير بين المجموعات.

أكبر كمية من خل التفاح

وبعد تجربة استمرت ثلاثة أشهر، فقد من شربوا خل التفاح مرة واحدة يوميا خلال تلك الفترة ما بين 6 و8 كيلوغرامات من أوزانهم، وانخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم بمقدار 2.7 إلى 3 نقاط اعتمادا على الجرعة.

وأولئك الذين شربوا أعلى كميات من خل التفاح شهدوا أكبر انخفاض بعد 12 أسبوعا.

وعلى الرغم من أن حجم العينة الصغير يحد من إمكانية تعميم الدراسة، فإن الباحثين يقولون إن النتائج تستدعي إجراء مزيد من البحث حول الفوائد المحتملة لخل التفاح.

وقال الباحثون في جامعة الروح القدس بالكسليك في لبنان، في بيان صحفي، "قد تسهم النتائج في توصيات قائمة على الأدلة لاستخدام خل التفاح كتدخل غذائي في إدارة السمنة".

وقد أشارت دراسات صغيرة سابقة إلى أن خل التفاح قد يكون له تأثير متواضع على فقدان الوزن عن طريق خفض الشهية.

نصائح عامة عند شرب خل التفاح