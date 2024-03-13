الحكومة الكورية تخصص المزيد من الأموال لمواجهة إضراب الأطباء

خصصت حكومة كوريا الجنوبية المزيد من الأموال لدعم نظام الرعاية الصحية في البلاد، الذي تضرر بسبب إضراب آلاف الأطباء المتدربين، وهو ما يبدو أنه سيتفاقم بسبب سعي طلاب الطب إلى طلب إجازات لإظهار دعمهم للإضراب.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن بارك مينسو نائب وزير الصحة قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستقدم على الفور 38.9 مليار وون (30 مليون دولار) في صورة اعتمادات احتياطية للمراكز الطبية الوطنية والمحلية التي ستمدد ساعات عملها من أجل سد العجز في التغطية الصحية.

وقال مينسو إن مستوى رعاية المرضى داخل المستشفيات وإشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة صارا عند مستويات مماثلة لما كانت عليه قبل تنظيم الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع.

وأضاف نائب وزير الصحة أن الحكومة تخصص أجورا إضافية للأطباء والممرضات الذين يقدمون خدمات الرعاية أثناء فترة الإضراب.