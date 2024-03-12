طبيب عظام ألماني: هذه أهم أسباب آلام الظهر

قال طبيب العظام الألماني ماتياس ‫مانكه إن آلام الظهر لها أسباب عدة، أبرزها وضعيات الجسم الخاطئة، مثل ‫وضعية الكتف غير المتماثلة أثناء قيادة السيارة، والانحناء إلى الأمام ‫أثناء العمل المكتبي، والنظر إلى أسفل لفترات طويلة عند استعمال الهاتف ‫الذكي.

‫وأضاف مانكه أن آلام الظهر قد ترجع أيضا إلى مشكلة صحية خطيرة مثل ‫الانزلاق الغضروفي أو الانزلاق الفقاري أو ورم أو انحناء في العمود ‫الفقري.

كما قد يكون سبب آلام الظهر نفسيا مثل التوتر، الذي يؤثر بالسلب ‫على الجهاز الحركي.

ممارسة الرياضة

‫ولمواجهة آلام الظهر، أوصى أخصائي العلاج الطبيعي الألماني ألكسندر ‫سروكوفسكي بالمواظبة على ممارسة الرياضة؛ حيث ينبغي ممارسة تمارين من أجل تقوية عضلات الظهر وعضلات البطن، وكذلك عضلات قاع الحوض.

‫كما أكد سروكوفسكي على أهمية دمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، ‫حيث ينبغي -على سبيل المثال- الصعود على الدرج بدلا من استخدام المصعد، ‫وقطع المسافات القصيرة سيرا على الأقدام أو على متن دراجة هوائية بدلا ‫من ركوب السيارة.

‫وبالنسبة لموظفي العمل المكتبي، فإنه يتعين عليهم اتخاذ وضعية جلوس ‫سليمة؛ حيث ينبغي أن يتخذ الظهر وضعية منتصبة، مع مراعاة ممارسة تمارين ‫الإطالة بانتظام، والنهوض والمشي بضع خطوات من وقت إلى آخر.

‫وإذا كانت آلام الظهر ترجع إلى أحد الأمراض، فإنه يتم اللجوء إلى العلاج ‫الدوائي كالمسكنات، كما يمكن أيضا اللجوء إلى الجراحة لعلاج الانزلاق ‫الفقاري أو انحناء العمود الفقري.