الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة

قال مسؤول في الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين إنه سيتم زيادة عدد الفرق المتخصصة المكلفة بالاستجابة لتفشي الأمراض المعدية في المستقبل بمقدار 5 إلى 25.

وأشار وانغ هيشنج -الذي يعمل مديرا في الإدارة- إلى أن الصين ستعمل أيضا على تحسين نظام الإنذار المبكر والوسائل التنظيمية أو القانونية ذات الصلة.

وفي حديثه السبت الماضي على هامش الدورة السنوية للبرلمان الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب، قال وانغ أيضا إنه قد يكون من الصعب تجنب مسببات الأمراض التي يُحتمل أن تكون وبائية ولكن يمكن منع تفشي الأوبئة.

ووفقا لتقرير حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعدت الصين مشروعا لتعديل القوانين المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها والحجر الصحي، وخضعت التعديلات لمراجعة أولية.

وكان تقرير عمل لرئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قد أشار إلى أن البلاد حققت "انتصارا كبيرا وحاسما في المعركة ضد كوفيد-19".