ما ‫أسباب الحيض البيني؟

قالت عيادة طب النساء والتوليد بمستشفى ‫فيفانتس أوغست-فيكتوريا في العاصمة الألمانية برلين إن الحيض البيني هو ‫حيض يحدث بين موعدين للدورة الشهرية.

‫وأوضحت العيادة أن الحيض البيني له أسباب عدة، أبرزها التغيرات ‫الهرمونية، التي تحدث على سبيل المثال في مرحلة انقطاع الطمث في ما تُعرف ‫"بسن اليأس".

‫وأضافت العيادة أن الحيض البيني يحدث لدى النساء اللواتي لديهن الكثير ‫من الأنسجة الدهنية، معللة ذلك بأن الأنسجة الدهنية نفسها لديها إمدادات ‫دم أفضل، وهو ما يعزز من فرص حدوث النزيف.

‫وقد يرجع الحيض البيني أيضا إلى أمراض عضوية، مثل مشاكل الغدة الدرقية أو ‫بطانة الرحم المهاجرة، كما أنه قد يشير إلى الإصابة بأورام حميدة أو ‫خبيثة.

وعلى أي حال تنبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وراء الحيض ‫البيني، لا سيما عند حدوثه بشكل متكرر أو إذا كان مصحوبا بأعراض ‫أخرى مثل آلام أسفل البطن الشديدة والشعور بألم في أثناء الجماع أو التبول ‫أو التبرز ومشاكل الإنجاب ونوبات التعرق والهبّات الساخنة (ارتفاع درجة ‫حرارة الجسم مع الشعور بضغط في الرأس) وتضخم الغدة الدرقية والاضطراب ‫وصعوبات النوم والحساسية للحرارة وفقدان الوزن.