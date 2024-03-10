كيف ‫تشتري جهاز قياس ضغط الدم؟

عادة يقع المرء في حيرة من أمره عندما ‫يرغب في شراء جهاز لقياس ضغط الدم في المنزل، نظرا لوجود كثير من ‫الطرز لقياس ضغط الدم، سواء من المعصم أو العضد.

‫وأشارت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة إلى توافر أساور ‫لقياس ضغط الدم، يتم ارتداؤها طوال اليوم وتحسب القيم ‫وفقا لإيقاع معين.

‫ونصحت الهيئة بأن قياس ضغط الدم من المعصم لا يتناسب ‫مع المدخنين والأشخاص الذين يعانون مرض السكري أو أمراض الأوعية ‫الدموية، نظرا لضيق الأوعية الدموية أو تصلبها، وبالتالي فإن عمليات ‫قياس ضغط الدم لا تكون دقيقة.

‫وإذا كان الشخص يعاني عدم انتظام ضربات القلب، فإن قياس ضغط الدم من ‫المعصم لا يتناسب معه أيضا، وفي هذه الحالات يجب استعمال الأجهزة التي ‫تقيس ضغط الدم من العضد، ومن الأفضل أيضا استشارة الطبيب المعالج بشأن ‫الجهاز المناسب لقياس ضغط الدم.

حجم الشاشة

‫وأوضح الخبراء الألمان بعض الإرشادات، التي تجب مراعاتها عند شراء جهاز ‫قياس ضغط الدم، ومنها قياس محيط المعصم أو العضد قبل الشراء حتى يمكن ‫اقتناء الجهاز المناسب، بالإضافة إلى مراعاة حجم الشاشة ودرجة سطوعها ‫وفترة تشغيل البطارية، وعما إذا كان يلزم وجود بعض الوظائف الذكية، ‫وكذلك التحقق من وصف المنتج وإذا ما كان معتمدا بوصفه جهازا طبيا أم لا.

‫وعند إجراء قياس ضغط الدم يجب أن يكون الجهاز في مستوى ارتفاع القلب، ‫وفي حالة إجراء القياس من العضد يجب تمديد الذارع باسترخاء على الطاولة، ‫أما عند إجراء القياس من المعصم، فإنه يجب الاستناد بالمرفق على الطاولة، ‫لكي يصبح جهاز قياس ضغط الدم في مستوى ارتفاع القلب.