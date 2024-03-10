كيف تشتري جهاز قياس ضغط الدم؟
عادة يقع المرء في حيرة من أمره عندما يرغب في شراء جهاز لقياس ضغط الدم في المنزل، نظرا لوجود كثير من الطرز لقياس ضغط الدم، سواء من المعصم أو العضد.
وأشارت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة إلى توافر أساور لقياس ضغط الدم، يتم ارتداؤها طوال اليوم وتحسب القيم وفقا لإيقاع معين.
ونصحت الهيئة بأن قياس ضغط الدم من المعصم لا يتناسب مع المدخنين والأشخاص الذين يعانون مرض السكري أو أمراض الأوعية الدموية، نظرا لضيق الأوعية الدموية أو تصلبها، وبالتالي فإن عمليات قياس ضغط الدم لا تكون دقيقة.
وإذا كان الشخص يعاني عدم انتظام ضربات القلب، فإن قياس ضغط الدم من المعصم لا يتناسب معه أيضا، وفي هذه الحالات يجب استعمال الأجهزة التي تقيس ضغط الدم من العضد، ومن الأفضل أيضا استشارة الطبيب المعالج بشأن الجهاز المناسب لقياس ضغط الدم.
حجم الشاشة
وأوضح الخبراء الألمان بعض الإرشادات، التي تجب مراعاتها عند شراء جهاز قياس ضغط الدم، ومنها قياس محيط المعصم أو العضد قبل الشراء حتى يمكن اقتناء الجهاز المناسب، بالإضافة إلى مراعاة حجم الشاشة ودرجة سطوعها وفترة تشغيل البطارية، وعما إذا كان يلزم وجود بعض الوظائف الذكية، وكذلك التحقق من وصف المنتج وإذا ما كان معتمدا بوصفه جهازا طبيا أم لا.
وعند إجراء قياس ضغط الدم يجب أن يكون الجهاز في مستوى ارتفاع القلب، وفي حالة إجراء القياس من العضد يجب تمديد الذارع باسترخاء على الطاولة، أما عند إجراء القياس من المعصم، فإنه يجب الاستناد بالمرفق على الطاولة، لكي يصبح جهاز قياس ضغط الدم في مستوى ارتفاع القلب.