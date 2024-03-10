توجيه انتقادات لوزيرة الصحة البريطانية بعدم معالجة السمنة

تم توجيه انتقادات لوزيرة الصحة في بريطانيا فيكتوريا أتكينز بعدم القيام "بأي شيء تقريبا لمعالجة السمنة".

وقالت الوزيرة في ردها على تلك الانتقادات إنها تعمل على "إستراتيجية وقائية" تهدف إلى منع المواطنين من الإصابة بالأمراض التي تشمل السمنة، حسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الأحد.

واقترحت تحميل تطبيق "خدمة الصحة الوطنية"، الذي يمكن أن يساعد الأشخاص على تحمل مسؤولية الحفاظ على صحتهم.

وقالت الوزيرة في برنامج "صنداي مع لورا كينسبرج"، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، "إنني في منصبي منذ ثلاثة أشهر الآن وسوف أضع خلال الأسابيع المقبلة إستراتيجية وقائية ستشمل بالطبع السمنة".