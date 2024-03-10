صحة|المملكة المتحدة

توجيه انتقادات لوزيرة الصحة البريطانية بعدم معالجة السمنة

LONDON, UNITED KINGDOM - MARCH 06: Secretary of State for Health and Social Care Victoria Atkins leaves 10 Downing Street after attending the Cabinet meeting ahead of the Spring Budget announcement in London, United Kingdom on March 06, 2024. (Photo by Wiktor Szymanowicz/Anadolu via Getty Images)
10/3/2024

تم توجيه انتقادات لوزيرة الصحة في بريطانيا فيكتوريا أتكينز بعدم القيام "بأي شيء تقريبا لمعالجة السمنة".

وقالت الوزيرة في ردها على تلك الانتقادات إنها تعمل على "إستراتيجية وقائية" تهدف إلى منع المواطنين من الإصابة بالأمراض التي تشمل السمنة، حسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الأحد.

واقترحت تحميل تطبيق "خدمة الصحة الوطنية"، الذي يمكن أن يساعد الأشخاص على تحمل مسؤولية الحفاظ على صحتهم.

وقالت الوزيرة في برنامج "صنداي مع لورا كينسبرج"، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، "إنني في منصبي منذ ثلاثة أشهر الآن وسوف أضع خلال الأسابيع المقبلة إستراتيجية وقائية ستشمل بالطبع السمنة".

المصدر : الألمانية + الجزيرة