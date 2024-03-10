تحذير من ‫مشروبات الإلكتروليتات الرياضية

قالت جوليا زومبانو، من مستشفى كليفلاند ‫كلينيك في الولايات المتحدة، إنه يتم الترويج لمشروبات الإلكتروليتات الرياضية بأنها ‫المشروب المثالي بعد التمارين الرياضية، وهو أمر يشكك فيه بعض ‫خبراء التغذية.

‫وأوضحت خبيرة التغذية الأميركية أن الإلكتروليتات عبارة ‫عن المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، ‫والمغنيسيوم، والكلوريد، التي تلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن الماء ‫ووظيفة الخلايا في الجسم والصحة العامة، فضلا عن دعم وظائف المخ والقلب ‫والعضلات والأعصاب.

‫وأكدت جوليا زومبانو أن الجسم يحصل على متطلباته من هذه المعادن عن ‫طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ومن الأطعمة الغنية بالإلكتروليتات ‫الفاكهة والخضراوات مثل الفاصوليا والخضراوات الورقية بشكل خاص، فضلا عن ‫منتجات الألبان، والشوكولاتة الداكنة، والأسماك الدهنية، والزيتون، والمكسرات، والحبوب.

‫وتظهر فوائد تناول مشروبات الإلكتروليتات بعد التمارين الرياضية خاصة، ‫لأن الجسم يفقد مع العرق الماء والكثير من المعادن، الأمر الذي يتطلب ‫إعادة توازنها بالجسم، تجنبا للجفاف والشعور ‫بالتعب والتشنجات وانخفاض معدلات الأداء.

السكر

‫لكن المشكلة تكمن -حسب خبيرة التغذية الأميركية- في أن معظم مشروبات ‫الإلكتروليتات عادة ما تحتوي على مواد أخرى مثل السكر والألوان ‫الصناعية، ويختلف ذلك من منتج لآخر.

‫وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن مشروبات الإلكتروليتات الرياضية، ‫التي تزيد الأداء وتمنع الجفاف، يمكن أن تضر صحة الفم لما تحتويه من ‫كميات كبيرة من السكر، وهو ما يساهم في تسوس الأسنان.

‫وفي النهاية أوصت خبيرة التغذية بتفقد محتوى المشروبات الرياضية قبل ‫الشراء، وتفضيل شرب الماء بعد التمرين وتناول النظام الغذائي الصحي عوضا عنها.