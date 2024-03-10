تحذير من مشروبات الإلكتروليتات الرياضية
قالت جوليا زومبانو، من مستشفى كليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة، إنه يتم الترويج لمشروبات الإلكتروليتات الرياضية بأنها المشروب المثالي بعد التمارين الرياضية، وهو أمر يشكك فيه بعض خبراء التغذية.
وأوضحت خبيرة التغذية الأميركية أن الإلكتروليتات عبارة عن المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكلوريد، التي تلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن الماء ووظيفة الخلايا في الجسم والصحة العامة، فضلا عن دعم وظائف المخ والقلب والعضلات والأعصاب.
وأكدت جوليا زومبانو أن الجسم يحصل على متطلباته من هذه المعادن عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ومن الأطعمة الغنية بالإلكتروليتات الفاكهة والخضراوات مثل الفاصوليا والخضراوات الورقية بشكل خاص، فضلا عن منتجات الألبان، والشوكولاتة الداكنة، والأسماك الدهنية، والزيتون، والمكسرات، والحبوب.
وتظهر فوائد تناول مشروبات الإلكتروليتات بعد التمارين الرياضية خاصة، لأن الجسم يفقد مع العرق الماء والكثير من المعادن، الأمر الذي يتطلب إعادة توازنها بالجسم، تجنبا للجفاف والشعور بالتعب والتشنجات وانخفاض معدلات الأداء.
السكر
لكن المشكلة تكمن -حسب خبيرة التغذية الأميركية- في أن معظم مشروبات الإلكتروليتات عادة ما تحتوي على مواد أخرى مثل السكر والألوان الصناعية، ويختلف ذلك من منتج لآخر.
وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن مشروبات الإلكتروليتات الرياضية، التي تزيد الأداء وتمنع الجفاف، يمكن أن تضر صحة الفم لما تحتويه من كميات كبيرة من السكر، وهو ما يساهم في تسوس الأسنان.
وفي النهاية أوصت خبيرة التغذية بتفقد محتوى المشروبات الرياضية قبل الشراء، وتفضيل شرب الماء بعد التمرين وتناول النظام الغذائي الصحي عوضا عنها.