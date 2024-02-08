‫هذه الأطعمة مهمة للوقاية من سرطان الرئة

قال مركز الصحة في ألمانيا إنه يمكن ‫الوقاية من سرطان الرئة باتباع بعض التدابير المهمة -وعلى رأسها الإقلاع ‫عن التدخين– نظرا لأن التدخين يمثل السبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض، ‫بالإضافة إلى تلوث الهواء والتعرض للمواد السامة مثل الأسبستوس ومركبات ‫الزرنيخ والرادون.

‫وأضاف المركز أنه ينبغي أيضا اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الأغذية ‫الغنية بالألياف الغذائية والخضروات والفواكه، وكذلك الأغذية المحتوية ‫على مادة "الإيسوفلافون" التي تنتمي إلى مجموعة الفلافونويدات التي ‫تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.

والإيسوفلافون هو نوع من المركبات الكيميائية النباتية التي توجد بشكل طبيعي في بعض أنواع البقوليات، مثل فول الصويا والبرسيم الأحمر والحمص والفول السوداني.

وتمتلك مركبات الإيسوفلافون خصائص مضادة للأكسدة، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف، وأظهرت بعض الدراسات أن مركبات الإيسوفلافون قد تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

‫وتتمثل المصادر الغذائية لمادة "الإيسوفلافون" في فول الصويا والبازلاء ‫والحمص والفاصولياء.

‫وينبغي أيضا الإقلال من الأغذية الغنية بالسكر، لأنها ترفع خطر ‫الإصابة بسرطان الرئة.

‫يذكر أن أعراض الإصابة بسرطان الرئة تتمثل في السعال الشديد ‫والمخاط الدموي وآلام الصدر وضيق التنفس، بالإضافة إلى أعراض عامة، مثل ‫الإعياء الشديد وفقدان الوزن غير المبرر وتراجع القدرة على بذل المجهود.