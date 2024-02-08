لا تجمع التوت والعنب مع الفواكه الأخرى
8/2/2024-|آخر تحديث: 8/2/202407:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أوصى مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا بألمانيا بتناول التوت والعنب بمفردهما، وذلك للاستفادة من مادة "الفلافانول" الموجودة بهما.
وأوضح المركز أن الفلافانول مركبات نشطة بيولوجيا ذات فائدة كبيرة للصحة، حيث إنها تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.
وأضاف المركز أن مركبات الفلافانول تعمل فقط في الجسم إذا لم تتحد مع إنزيم معين، ألا وهو “بوليفينول أوكسيديز” (PPO)، الذي يوجد في 18 نوعا من الفواكه والخضراوات مثل التفاح والموز، وأيضا الشاي الأخضر.
وأردف المركز الألماني أن الأطعمة التي تحتوي على إنزيم "بوليفينول أوكسيديز"، تعمل على تكسير الفلافانول. ولذلك ينبغي تناولها على مسافة كافية من التوت والعنب.
مثلا يمكن تناول التوت بمفرده أو مع الموسلي في الصباح، ثم تناول التفاح أو الموز كوجبة خفيفة بعد الظهر.
المصدر : الألمانية