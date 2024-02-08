صحة

لا تجمع التوت والعنب مع الفواكه الأخرى

بينها التوت والرمان.. عليك بـ6 فواكه ذهبية لصحة قلبك غيتي Fruit Logistica Agricultural Trade Fair BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 08: Fresh fruits and vegetables lie on display at a Spanish producer's stand at the Fruit Logistica agricultural trade fair on February 8, 2017 in Berlin, Germany. The fair, which takes place from February 8-10, is taking place amidst poor weather and harvest conditions in Spain that have led to price increases and even rationing at supmermarkets for fresh vegetables across Europe. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) 634328658
“بوليفينول أوكسيديز” (PPO) يوجد في 18 نوعا ‫من الفواكه والخضروات مثل ‫التفاح والموز (غيتي)
8/2/2024-|آخر تحديث: 8/2/202407:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أوصى مركز استشارات المستهلك بولاية ‫شمال الراين وستفاليا بألمانيا بتناول التوت والعنب بمفردهما، وذلك ‫للاستفادة من مادة "الفلافانول" الموجودة بهما.

‫وأوضح المركز أن الفلافانول مركبات نشطة بيولوجيا ذات فائدة كبيرة ‫للصحة، حيث إنها تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.

‫وأضاف المركز أن مركبات الفلافانول تعمل فقط في الجسم إذا لم تتحد مع ‫إنزيم معين، ألا وهو “بوليفينول أوكسيديز” (PPO)، الذي يوجد في 18 نوعا ‫من الفواكه والخضراوات مثل ‫التفاح والموز، وأيضا الشاي الأخضر.

‫وأردف المركز الألماني أن الأطعمة التي تحتوي على إنزيم "بوليفينول ‫أوكسيديز"، تعمل على تكسير الفلافانول. ولذلك ينبغي تناولها على مسافة ‫كافية من التوت والعنب.

مثلا يمكن تناول التوت بمفرده أو مع الموسلي في ‫الصباح، ثم تناول التفاح أو الموز كوجبة خفيفة بعد الظهر.

المصدر : الألمانية