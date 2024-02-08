لا تجمع التوت والعنب مع الفواكه الأخرى

أوصى مركز استشارات المستهلك بولاية ‫شمال الراين وستفاليا بألمانيا بتناول التوت والعنب بمفردهما، وذلك ‫للاستفادة من مادة "الفلافانول" الموجودة بهما.

‫وأوضح المركز أن الفلافانول مركبات نشطة بيولوجيا ذات فائدة كبيرة ‫للصحة، حيث إنها تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.

‫وأضاف المركز أن مركبات الفلافانول تعمل فقط في الجسم إذا لم تتحد مع ‫إنزيم معين، ألا وهو “بوليفينول أوكسيديز” (PPO)، الذي يوجد في 18 نوعا ‫من الفواكه والخضراوات مثل ‫التفاح والموز، وأيضا الشاي الأخضر.

‫وأردف المركز الألماني أن الأطعمة التي تحتوي على إنزيم "بوليفينول ‫أوكسيديز"، تعمل على تكسير الفلافانول. ولذلك ينبغي تناولها على مسافة ‫كافية من التوت والعنب.

مثلا يمكن تناول التوت بمفرده أو مع الموسلي في ‫الصباح، ثم تناول التفاح أو الموز كوجبة خفيفة بعد الظهر.