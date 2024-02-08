كوريا الجنوبية.. مجموعات طبية تهدد بالإضراب بسبب كليات الطب

بعد الإعلان عن زيادة حصص القبول في كليات الطب في كوريا الجنوبية، هددت مجموعات طبية بتنظيم إضراب، مما دفع الحكومة للاستجابة فورا بعقد اجتماع مع المستشفيات التعليمية بمختلف أنحاء البلاد.

وعقدت وزارة "الصحة والرعاية الاجتماعية" أمس الأربعاء اجتماعا افتراضيا برئاسة وزير الصحة تشو كيو هونج مع رؤساء 221 مستشفى تعليميا بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المستشفيات الجامعية التي تدرب الأطباء المقيمين، حسب شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وتم عقد الاجتماع لبحث إجراءات مواجهة الوضع مع المستشفيات التعليمية في حال تنظيم إضراب جماعي من قبل المجتمع الطبي، حيث تطلب الوزارة من المستشفيات التعليمية التعاون بشكل نشط في الرد على إضراب الأطباء المقيمين.

وطلبت الوزارة الإشراف الدقيق على الأطباء المقيمين في خدماتهم وإداراتهم وإنشاء نظام رعاية الطوارئ حتى يتسنى الحفاظ على الرعاية الأساسية، بما في ذلك غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات.

وستعقد الجمعية الطبية الكورية اجتماعا طارئا لبحث إجراءات مواجهة زيادة حصص القبول في كليات الطب بعد أن أعرب رئيس الرابطة لي بيل سو عن نيته الاستقالة من منصبه.