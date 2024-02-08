تفشي حمى الضنك في البرازيل والحكومة تتخذ إجراءات صحية طارئة

انتشرت حمى الضنك، موسم الأمطار الحار في البرازيل، مما اضطر السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات طارئة وبدء حملة تطعيم واسعة النطاق ضد المرض الذي ينقله البعوض.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 364 ألفا و855 حالة إصابة في الأسابيع الخمسة الأولى من هذا العام، أي أكثر بـ4 أمثال من حالات الإصابة بحمى الضنك نفس الفترة من عام 2023.

وأضافت الوزارة أن الانتشار السريع لحمى الضنك تسبب في وفاة 40 شخصا، في وقت يجري التحقق من 265 حالة أخرى.

وأوضح بيان للوزارة أن البرازيل اشترت 5.2 ملايين جرعة من لقاح حمى الضنك الذي طورته شركة الأدوية اليابانية تاكيدا، مع تقديم 1.32 مليون جرعة أخرى دون أي تكلفة على الحكومة.

وأعلنت 3 ولايات برازيلية حالات الطوارئ، بما في ذلك ميناس جيرايس ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان، والمنطقة الاتحادية التي تقع فيها العاصمة برازيليا وتواجه ارتفاعا غير مسبوق بالإصابات.

وقالت الحكومة المحلية -أمس الأربعاء- إن برازيليا ستبدأ في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما يوم الجمعة.

وتجاوزت حالات الإصابة بحمى الضنك في العاصمة -منذ بداية العام- إجمالي الإصابات بالمرض خلال عام 2023 بأكمله.