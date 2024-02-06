كولومبيا.. وفاة بسبب عدوى تنفسية و100 شخص في الحجر الصحي

توفي شاب يبلغ من العمر 18 عاما ونُقل اثنان آخران إلى المستشفى؛ حيث أُدخلا العناية المركّزة، ووُضع حوالي 100 شخص في الحجر الصحّي بعد رصد "عدوى في الجهاز التنفسي" في كلية عسكرية في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بحسب ما أعلنت السلطات أمس الاثنين.

وقالت أمانة الصحة في بلدية العاصمة الكولومبية إنّ "عدوى حادّة وخيمة في الجهاز التنفسي يُحتمل أن تكون ناجمة عن الإنفلونزا تم رصدها" في كلية الجنرال خوسيه ماريا كوردوفا العسكرية.

وبالإضافة إلى التلميذ المتوفى، فقد تعرّض للعدوى 290 شخصا، بينهم 101 ظهرت عليهم أعراض المرض والـ98 الباقون وضعوا في الحجر الصحي، بحسب ما أوضح البيان.

ونُقل 3 من المصابين إلى المستشفى، اثنان منهم استدعت حالتهما وضعهما في وحدة العناية المركّزة.

وقد أكّد الجيش الكولومبي الحالة الوبائية. وقال في بيان إنه اتخذ إجراءات عدة "من أجل منع انتشار المرض" من بينها خصوصا وضع "أسوار وبائية وترسيم حدود مناطق وتطبيق إجراءات عزل".

وقالت بلدية العاصمة إن السلطات الصحية واصلت "البحث النشط عن الحالات وعزل الأعراض التنفسية المحتملة الأخرى".

وطلبت البلدية من أفراد عائلات التلاميذ الإبلاغ عن "أيّة أعراض تنفسية" قد تظهر عليهم.