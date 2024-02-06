تشقق زوايا الفم قد ينجم عن أسباب خطيرة

‫قالت الدكتورة أوتا شلوسبيرجر إن تشقق زوايا ‫الفم له أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن الأسباب البسيطة لتشقق زوايا ‫الفم تتمثل في برودة الطقس في الشتاء وهواء المدفأة الجاف.

‫مشكلة صحية خطيرة

‫وأضافت شلوسبيرجر أن تشقق زوايا الفم قد يشير أيضا إلى مشكلة صحية خطيرة ‫مثل نقص الفيتامينات والمعادن كالحديد والزنك أو عدوى بكتيرية.

‫كما قد يرجع تشقق زوايا الفم إلى أحد الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد ‫العصبي أو حمى القش أو الحساسية.

‫عناية جيدة

‫وعن كيفية مواجهة تشقق زوايا الفم، أكدت الطبيبة الألمانية على أهمية ‫العناية الجيدة بواسطة منتجات العناية التي تحتوي على مواد ترطيب مثل ‫زبدة الشيا، مع مراعاة الابتعاد عن مستحضرات العناية المحتوية على ‫الزيوت المعدنية، لأن الزيوت المعدنية تحرم البشرة من الرطوبة.

‫ويمكن أيضا اللجوء إلى الوصفات المنزلية مثل عسل النحل، لا سيما ‫بإضافة زيت الزيتون؛ حيث تعمل هذه التوليفة على ترطيب البشرة ‫الجافة، كما أنها تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا، مما يساعد على تسريع ‫وتيرة الشفاء.

‫‫وكبديل يمكن أيضا وضع كيس شاي البابونج على زوايا الفم لمدة 15 دقيقة.

‫وبشكل عام، من الأفضل خلال فصل الشتاء التخلي عن مستحضرات التجميل مثل ‫أحمر الشفاه وملمع الشفاه قدر الإمكان، لأنها تتسبب في جفاف الشفاه ‫بشكل إضافي.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تشقق زوايا الفم على مدى ‫أسبوعين إلى 3 أسابيع، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.