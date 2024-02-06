تشقق زوايا الفم قد ينجم عن أسباب خطيرة
قالت الدكتورة أوتا شلوسبيرجر إن تشقق زوايا الفم له أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.
وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن الأسباب البسيطة لتشقق زوايا الفم تتمثل في برودة الطقس في الشتاء وهواء المدفأة الجاف.
مشكلة صحية خطيرة
وأضافت شلوسبيرجر أن تشقق زوايا الفم قد يشير أيضا إلى مشكلة صحية خطيرة مثل نقص الفيتامينات والمعادن كالحديد والزنك أو عدوى بكتيرية.
كما قد يرجع تشقق زوايا الفم إلى أحد الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي أو حمى القش أو الحساسية.
عناية جيدة
وعن كيفية مواجهة تشقق زوايا الفم، أكدت الطبيبة الألمانية على أهمية العناية الجيدة بواسطة منتجات العناية التي تحتوي على مواد ترطيب مثل زبدة الشيا، مع مراعاة الابتعاد عن مستحضرات العناية المحتوية على الزيوت المعدنية، لأن الزيوت المعدنية تحرم البشرة من الرطوبة.
ويمكن أيضا اللجوء إلى الوصفات المنزلية مثل عسل النحل، لا سيما بإضافة زيت الزيتون؛ حيث تعمل هذه التوليفة على ترطيب البشرة الجافة، كما أنها تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا، مما يساعد على تسريع وتيرة الشفاء.
وكبديل يمكن أيضا وضع كيس شاي البابونج على زوايا الفم لمدة 15 دقيقة.
وبشكل عام، من الأفضل خلال فصل الشتاء التخلي عن مستحضرات التجميل مثل أحمر الشفاه وملمع الشفاه قدر الإمكان، لأنها تتسبب في جفاف الشفاه بشكل إضافي.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تشقق زوايا الفم على مدى أسبوعين إلى 3 أسابيع، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.